오세훈 "BTS 광화문 컴백, 절호의 기회"… '바가지요금' 잡아낸다

서울시가 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백에 맞춰 행사 안전관리와 바가지요금 근절에 나선다. 특히 암행 점검원을 활용한 바가지요금 단속은 물론 자치구와 합동으로 숙박요금 점검도 진행한다.

오세훈 서울시장은 4일 오전 서울시청에서 '방탄소년단 컴백 행사 관련 현안 점검회의'를 개최하고 시민 안전 확보와 글로벌 팬 환대를 위한 종합 대응 방안을 논의했다.

서울시가 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백에 맞춰 바가지요금 단속은 물론 자치구와 합동으로 숙박요금 점검을 진행한다. 사진은 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 관광객들이 홍보물을 촬영하고 있는 모습. 연합뉴스

회의에서는 행사 안전관리 계획을 집중 점검했다. 시는 광화문광장, 서울광장 등 주요 장소에 대규모 인파 밀집이 예상됨에 따라 종합 안전관리 대책을 추진해 각종 안전사고에 대비한다.

우선 전문가 사전 자문을 통해 안전관리계획 심의를 강화하기로 했다. 메인 행사장 구역을 세분화해 취약 관리지역이 발생하지 않도록 할 예정이다. 주최 측에는 인파 규모 대비 충분한 안전지원인력을 요청해 공연장과 행사장 주변 등 인파밀집구역으로 예상되는 곳에 배치한다.

인파 동향 모니터링도 강화한다. 서울시 재난안전상황실을 중심으로 실시간 도시데이터와 CCTV를 활용해 실시간 인파 밀집도를 특별 관리한다. 경찰이나 소방과는 현장 상황을 공유하며 위기 단계별로 즉각 대응 체계를 가동한다.

행사장 일대 지하철역 무정차 통과, 도로 통제에 따른 버스 우회 등 교통 대책도 내놨다. 주변 화장실 확보, 보행안전을 위한 따릉이 및 공유 PM 대여 중단, 불법 노점상, 불법주차 단속 등 현장 안전 대책도 추진한다.

전통시장 바가지요금 등 불공정행위에 대해서는 철저한 단속에 나서기로 했다. 자치구와는 합동점검을 통해 숙박업소 요금 게시 준수 여부, 예약취소 유도 등 불공정행위에 대해 집중단속한다. 시는 한국호텔업협회, 서울특별시관광협회와 합동으로 광화문 인근 호텔 4개소를 현장 점검한 상태다. 종로구, 중구와는 숙박업소 22개소를 점검했다. 요금 상황은 지속적으로 모니터링해 온라인 여행사(OTA) 등 업계 간담회와 자치구·관계기관의 협조를 통해 요금 안정화를 유도할 방침이다.

외국인 관광객이 주로 찾는 전통시장과 관광 밀집 지역에는 '미스터리 쇼퍼(암행 점검원)'를 투입한다. 자치구, 중소벤처기업부, 서울상인연합회 등 관계기관과도 위생 및 서비스 교육을 실시한다.

서울시는 서울 전역에 다양한 행사도 준비해 국내외 관광객이 즐길 수 있는 축제의 장을 마련한다. 방탄소년단 공연을 전후해 DDP, 서울광장, 한강공원 등 서울 주요 거점에서 글로벌 아미들이 즐길 수 있는 거리공연, 랜덤 댄스 페스티벌, 참여 이벤트 등 다양한 프로그램을 준비할 방침이다.

오 시장은 "방탄소년단 컴백 공연이 서울의 중심 광화문광장에서 열리는 것은 서울이 '글로벌 문화 수도'로서의 매력을 전 세계에 각인시킬 수 있는 절호의 기회"라며 "인파 안전, 바가지요금, 즐길거리까지 전방위적으로 챙겨 전 세계 시민이 즐길 수 있는 글로벌 관광도시 서울을 만들겠다"고 말했다.





