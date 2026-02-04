본문 바로가기
CJ문화재단, 설립 20주년 기념 콘서트…설경구·윤종신 등 참여

이종길기자

입력2026.02.04 08:43

25일부터 5월까지 뮤지컬·콘서트·토크 릴레이
뮤지컬·공연 티켓 2만 원, 토크는 무료

CJ문화재단, 설립 20주년 기념 콘서트…설경구·윤종신 등 참여
CJ문화재단은 설립 20주년을 맞아 오는 25일부터 5월까지 서울 마포구 CJ아지트 광흥창 등을 중심으로 기념 공연을 연다고 4일 밝혔다.


2006년 설립 뒤 진행해온 음악·공연·영화 등 창작자 지원사업의 성과를 공유하는 자리다. '드림 투 스테이지(DREAM TO STAGE)'를 주제로 ▲뮤지컬 갈라 콘서트 ▲라이브 스테이지 ▲컬처 토크 등을 진행한다.

시발점인 '스테이지업: 뮤지컬 갈라 콘서트'는 25일과 26일 열린다. 재단의 지원을 통해 무대화된 '여신님이 보고 계셔', '풍월주', '아랑가', '홍련' 등의 주요 넘버를 시연하고, 창작 과정을 공유하는 토크쇼 형태로 선보인다.


3월부터는 음악 지원사업인 '튠업' 출신 뮤지션들이 무대에 오른다. 카더가든, 이진아, 홍이삭, 최유리 등 열두 팀이 두 달간 '라이브 스테이지'를 꾸민다. 문화계 인사들이 참여하는 '컬처 토크'도 마련된다. 배우 설경구와 변성현 감독, 가수 윤종신, 장기하 등이 참석해 영화와 음악 산업 전반을 주제로 대담을 나눈다.


티켓 가격은 뮤지컬과 라이브 스테이지 모두 2만원이다. 컬처 토크는 무료로 진행된다.

CJ문화재단 관계자는 "창작자 지원사업의 지난 20년 여정을 관객과 나누기 위해 기획한 행사"라며 "창작자들에게는 무대 기회를, 관객에게는 다양한 문화 경험을 제공하는 데 주력하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

