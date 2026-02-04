라온시큐어, 건양대 글로컬사업단과 '캠퍼스 넘어 지역 디지털 인증' 맞손

배석환 건양대학교 글로컬대학사업추진단장(왼쪽)과 이정아 라온시큐어 대표가 MOU 체결식에서 기념사진을 촬영했다. 라온시큐어 제공 AD 원본보기 아이콘

라온시큐어 라온시큐어 042510 | 코스닥 증권정보 현재가 9,270 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,170 2026.02.04 개장전(20분지연) 관련기사 내부자 정보유출 공포에 '다중인증' 도입 러시…글로벌 120조 시장 판 커진다라온메타, 메타데미 파트너사 3배 증가…AI 메타버스 실습 생태계 '구심점' 부상라온시큐어, 에듀테크 기업 유비온과 디지털 교육 혁신 MOU 전 종목 시세 보기 close 가 글로컬대학사업의 인증 체계를 디지털 플랫폼으로 재설계한다.

AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어(대표 이순형, 이정아)는 건양대학교 글로컬사업추진단(이하 건양대학교)과 디지털 신원증명 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 지역 산업 연계를 통해 세계 수준의 경쟁력을 갖춘 대학을 육성하는 정부의 글로컬대학사업 추진 과정에 라온시큐어의 블록체인 기반 디지털 신원인증(DID)·정보보안 기술을 연계하는 데 초점을 맞췄다.

라온시큐어는 협약을 통해 건양대학교 학생 개인의 학습 활동부터 자격 취득, 디지털 인증, 실제 활용까지 끊김 없이 연결되는 캠퍼스 디지털 인증 플랫폼 모델을 구축하고, 이를 충남 지역 전반으로 확장할 계획이다.

우선 라온시큐어와 건양대학교는 학생 역량 인증 체계를 디지털 기반으로 구축 및 고도화한다. 정규 교육과정은 물론 동아리, 봉사, 프로젝트 등 교과 외 활동 전반에서 발생하는 학습 이력과 성과도 디지털 인증화하여 취업과 같은 대외 활용까지 연결할 수 있도록 지원할 예정이다.

또한 DID 기반 학생 신원증명, 전자증명서, 디지털 배지를 상호 연계한 디지털 인증 모델도 구축하기로 했다. 학생들은 하나의 디지털 신원으로 캠퍼스 내 각종 증명서 발급부터 학습 이력 관리, 대외 역량 증명까지 원스톱으로 처리할 수 있게 된다.

해외 거주 외국인 유학생을 대상으로도 DID 예비합격증 및 디지털 유학생증을 발행해 입국 이전 단계부터 건양대학교 소속을 디지털로 부여한다. 아울러 재학생은 물론 교직원과 대학병원 임직원, 대학과 연계된 지역사회의 시민 등에게도 인증의 편리한 혜택을 폭넓게 제공할 수 있다.

라온시큐어와 건양대학교는 이렇게 구축한 모델을 대학 캠퍼스를 넘어 보다 넓은 지역사회로 확장하는 실증 사업의 추진에도 뜻을 함께했다. 지역 산업 및 공공기관과 연계한 인재 양성 및 채용 연계 모델을 발굴함으로써 대학-지역-산업이 함께 성장하는 혁신 생태계를 만들어간다는 구상이다.

이러한 모델을 구현하기 위한 협력의 기술적 토대에는 라온시큐어의 블록체인 기반 플랫폼 '옴니원' 시리즈가 있다.

대표적으로 '옴니원 디지털 ID'는 블록체인 기반 신원·자격 인증 통합 플랫폼으로, 학생의 신원정보를 안전하게 관리하고 캠퍼스 내외에서 신뢰 가능한 신원 인증을 지원한다. 이를 통해 학생증 확인은 물론 각종 증명서 발급·제출 과정까지 디지털로 간소화할 수 있다. 현재 4500만 대상 대한민국 모바일 신분증 발급 시스템이 옴니원 디지털 ID 기반으로 구축됐다.

'옴니원 배지'는 각종 학위·수료·자격·이수 증명서 등 학습 성과를 국제 표준 형식으로 인증·공유할 수 있는 디지털 배지 플랫폼으로, 학습 이력을 검증 가능한 역량 데이터로 전환해 진학·취업 등 대외 활용을 돕는다. 특히 다양한 활동 이력을 표준화된 형태로 축적함으로써 학생의 성장을 정량적으로 관리하고 필요 시 외부에 신뢰 있게 증명할 수 있다.

라온시큐어는 글로컬대학사업이 10년간 추진되는 점을 고려해 디지털 ID 기반의 자립형 사업 모델도 건양대학교에 단계적으로 구축한다. 정부 지원 종료 이후에도 사업을 지속할 수 있는 구조를 마련하기 위해서다.

이 디지털 ID는 대학 구성원은 물론 지역 인재의 역량을 객관적으로 증명하는 핵심 수단으로 활용될 전망이다. 나아가 지역 기업과 공공기관까지 연계돼 글로컬 혁신 인프라로 자리 잡을 것으로 기대된다.

이정아 라온시큐어 대표는 "이번 협력은 대학의 학습 성과가 디지털로 체계화되고, Web3 기반의 신뢰 인프라 위에서 인증이 '보관'을 넘어 '활용'으로 이어지는 전환점이 될 것"이라며 "대학과의 지속적인 교류를 통해 미래 핵심 기술 분야 연구를 지원하고, Web3 생태계를 중심으로 지역 인재 양성과 혁신 생태계 확산에도 기여할 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>