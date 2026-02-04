중기부, 백년소상공인 300개사 신규 모집…현판·홍보 제공

오는 3월 10일까지 신청·접수

중소벤처기업부가 오랜 기간 한 분야에서 전문성과 경쟁력을 축적해 온 우수 소상공인을 발굴하기 위해 2026년 백년소상공인 300개사를 신규 지정한다고 4일 밝혔다.

백년소상공인은 장기간 사업을 운영하며 지역사회와 함께 성장해 온 우수 소상공인을 발굴·지정하는 제도로, 업력 30년 이상의 백년가게(음식·서비스업 등)와 업력 15년 이상의 백년소공인(제조업)으로 구분해 운영하고 있다. 이는 오랜 경험과 기술을 바탕으로 지역에 뿌리 내려 온 소상공인을 체계적으로 발굴·육성함으로써 지역경제와 생활·제조 기반의 지속가능성을 높이기 위한 취지다.

중기부는 2018년 제도 도입 이후 현재까지 총 2326개사(백년가게 1407개사, 백년소공인 919개사)를 지정했다. 이들 업체에 인증현판 제공, 브랜드 홍보, 시설개선, 온·오프라인 판로개척 등 다양한 지원을 제공해왔다.

올해는 신규지정 규모를 지난해 100개사에서 300개사로 확대(백년가게 150개사, 백년소공인 150개사 내외)할 계획이다. 신청 대상은 백년가게는 업력 30년 이상의 소상공인, 백년소공인은 업력 15년 이상의 숙련된 소공인(제조업)으로, 경영역량, 제품·서비스의 차별성과 우수성, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

서류평가 통과 업체를 대상으로 지역 주민의 인지도 투표를 실시하고, 그 결과를 평가에 일부 반영하는 방식도 도입된다. 신청 기간은 오는 3월 10일까지이며 5월 중 심의위원회의 심사를 최종 선정될 계획이다.

백년가게 및 백년소공인으로 지정된 업체에는 지정서와 함께 인증현판, 성장 이력이 담긴 스토리보드가 제공된다. 온누리상품권 가맹점 특례와 함께 강한소상공인 성장지원, 스마트상점 기술보급, 소공인특화지원사업 등 중기부 내 소상공인 지원사업(10개 내외) 신청 시 가점 적용·우선 선정 등 다양한 우대 혜택이 부여된다.

인천국제공항 내 전용매장 운영, 온·오프라인 플랫폼 입점, 대기업 협업 팝업스토어 운영, 동행축제 연계 우수상품 기획전 등 백년소상공인의 판로 확대와 브랜드 인지도 제고를 위한 연계 지원도 지속 확대해 나갈 계획이다.

이번 백년소상공인 신규 지정과 관련한 자세한 내용은 중기부와 소상공인시장진흥공단 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



