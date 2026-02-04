李대통령 "다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민 배려해야"

이재명 대통령이 "부동산 투자 투기하며 '또 연장하겠지'라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 4일 엑스(x)에 토지허가구역 내 세입자가 거주 중인 다주택자는 양도세 중과 유예 종료일까지 처분하기 어렵다고 지적한 언론사 사설을 공유하며 이같이 지적했다.

그러면서 이 대통령은 "이미 4년 전부터 매년 종료가 예정됐던 것인데 대비하지 않은 다주택자 책임 아닌가"라도 되물었다.

최근 이 대통령은 연일 엑스를 통해 양도세 중과 유예를 앞두고 부동산 시장 안정화 의지를 드러내고 있다. 전날에도 이 대통령은 서울 강남 3구에 매물이 늘고 있다는 보도를 첨부하며 "'효과 없다, 매물 안 나온다' 이런 엉터리 보도로 많더라. 그런 허위 보도를 하는 이유가 뭘까"라고 적기도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



