무신사, PB 화장품 첫 단독 매장 연다

오는 12일 무신사 스탠다드 뷰티 목동점 오픈

무신사가 자체 브랜드(PB)인 '무신사 스탠다드 뷰티' 단독 매장을 처음으로 연다.

4일 업계에 따르면 무신사 스탠다드는 오는 12일 양천구 현대백화점 목동점에 '무신사 스탠다드 현대백화점 목동점'을 연다.

이 매장에는 의류와 분리된 형태로 무신사의 뷰티 PB 브랜드인 '무신사 스탠다드 뷰티'의 제품만을 모은 첫 단독 오프라인 점포가 함께 들어선다. 무신사 스탠다드 뷰티 단독 매장은 약 30㎡ 규모로, 브랜드의 핵심 전략 상품 20종(재고 관리 단위 기준)을 집중적으로 선보인다.

무신사 기업 로고. 무신사 AD 원본보기 아이콘

무신사는 이번 오프라인 매장의 운영 성과를 보고 PB 뷰티 단독 매장을 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

무신사는 2021년 7월 뷰티 분야 PB 브랜드를 선보일 당시 합리적 가격의 기능성 제품에 중점을 뒀으나 지난해 9월 코스맥스와 전략적 업무협약(MOU)을 맺은 후 초저가, 가성비 제품으로 브랜드 전략을 선회했다.

이에 그해 9월 기초화장품(스킨케어) 8종을 3900∼5900원에 내놓은 데 이어 11월에도 가성비 스킨케어 제품 3종을 출시했다.

무신사는 올해에도 초저가 스킨케어 제품군을 늘리면서 다슈, LG생활건강 등의 브랜드와 협업을 통해 '가성비 코스메틱 브랜드'로서 입지를 키울 계획이다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>