증권
쎄크, 마이크론에 HBM용 X-ray 검사장비 추가 수주

장효원기자

입력2026.02.04 09:00

쎄크, 마이크론에 HBM용 X-ray 검사장비 추가 수주
전자빔 기반 소부장 전문기업 쎄크 가 글로벌 반도체 기업 마이크론으로부터 HBM(고대역폭메모리)용 X-ray 검사장비를 추가 수주했다고 4일 밝혔다.


회사 측에 따르면 쎄크는 지난 3일 약 18억원 규모의 HBM용 X-ray 검사장비 공급 계약을 체결했으며 해당 장비는 올해 7월까지 대만 소재 마이크론 HBM 생산라인에 납품될 예정이다.

이번에 수주한 장비는 쎄크의 HBM용 X-ray 검사장비인 'NF120 시리즈'로 2012년 출시 이후 HBM 1세대인 4단 적층 모델부터 현재 세대에 이르기까지 약 14년간 꾸준히 판매돼 온 제품이다. 수동 방식의 장비임에도 불구하고 2023년부터 마이크론 양산라인에 투입돼 HBM 공정 검사에 활용되고 있다.


쎄크 관계자는 "HBM 시장의 성장과 함께 첨단 패키징(Advanced Packaging) 분야에서도 X-ray 기반 양산 검사에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "이에 대응해 HBM 및 WLP(웨이퍼 레벨 패키징) 공정을 In-line으로 검사할 수 있는 'Semi-Scan 시리즈'를 다음 달부터 본격적으로 프로모션할 계획"이라고 밝혔다.


이어 "마이크론은 싱가포르 공장 증설과 대만 반도체 공장 인수 등을 통해 생산능력을 빠르게 확대하고 있다"며 "이에 따라 올해 하반기에는 대규모 추가 수주도 기대하고 있다"고 덧붙였다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
