경기도, 인구정책 도민참여단 100명 모집

경기도가 '인구정책 도민참여단' 100명을 공개 모집한다.

참여단은 결혼·임신·출산, 양육·돌봄, 청년, 중·장년(베이비붐) 4개 분야에서 활동한다. 생활 현장에서 겪은 정책 이용의 전후 과정과 체감효과, 개선 필요를 리얼체감 수기로 작성하고, 도민 눈높이의 인식개선 문화확산 활동을 병행한다.

경기도는 올해 도민참여단의 운영 내실화에 중점을 둘 계획이다. 활동 우수자 인센티브 부여와 상·하반기 각 1회 역량강화 교육을 통해 참여단의 활동 지속성을 높일 예정이다.

지원 대상은 신청일 기준 주민등록상 주소지가 경기도면 된다. 인구정책에 관심이 있고 생활현장 경험을 바탕으로 수기 작성이 가능하며 온라인·오프라인 활동이 가능한 사람이다.

명예직으로 별도의 보수는 지급되지 않는다. 다만 리얼체감 수기 원고료와 인식개선 활동 월정액 수당으로 소정의 활동비가 지급된다.

신청은 이달 12일까지 전자우편(gg-people@gg.go.kr)으로 하면 된다. 자세한 내용은 경기도 누리집(gg.go.kr) 고시·공고에서 확인가능하다.

경기도는 선발 결과를 서류 검토와 운영 적합성 등을 종합해 2월 중 지원자에게 개별 통보한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



