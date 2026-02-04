본문 바로가기
광주송정복합 통합공공임대주택 100호 공급

이영규기자

입력2026.02.04 07:12

경기도가 광주송정복합 통합공공임대주택 100호를 공급한다.


통합공공임대주택은 청년, 신혼부부, 고령자 등 다양한 계층을 대상으로 소득 수준에 따라 임대료를 차등 적용하는 공공임대주택이다. 최대 30년까지 안정적으로 거주할 수 있도록 지원하는 주거복지 사업이다.

입주 자격은 모집공고일 기준 무주택 세대 구성원으로, 입주 자격별 소득기준과 자산 보유 기준을 충족해야 한다.


경기도청

경기도청

입주 신청은 오는 2월10일부터 13일까지 경기주택도시공사 주택청약센터(apply.gh.or.kr)를 통해 온라인으로 하면 된다. 고령자 및 장애인 등 온라인 신청이 어려운 경우 현장 접수도 한다.


모집과 관련한 자세한 사항은 경기주택도시공사 주택청약센터 또는 광주송정복합 임대센터(031-795-0457)를 통해 확인할 수 있다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 통합공공임대주택 공급을 통해 청년과 주거 취약계층이 보다 안정적인 주거환경에서 생활할 수 있기를 기대한다"며"앞으로도 도민의 주거 안정을 위한 공공임대주택 공급과 주거복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편 경기도는 2018년부터 2025년까지 공공임대주택 약 32만호를 공급했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
