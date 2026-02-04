사천시, 우주항공복합도시 도약 위한 특별법 논의 포럼 개최

사천시청 대강당서 열린

‘미지 답 포럼’, 항공우주 중심도시 비전 공유

경남 사천시는 지난 2월 3일 오후 2시, 시청 2층 대강당에서 '우주를 향한 골든 타임-복합도시 특별법으로 답하다'는 주제의 <미지 답 포럼 사천>을 성황리에 개최했다.

이번 포럼은 사천시가 우주항공복합도시로 도약하기 위한 제도적 기반을 모색하고, 우주항공복합도시 특별법 제정의 필요성과 정책적 효과를 논의하기 위해 마련됐다.

행사는 이상철 한국일보 사장의 환영사를 시작으로, 서천호 국회의원, 노경원 우주항공청 차장, 박동식 사천시장, 공영민 고흥군수의 축사가 이어지며 포럼의 의미를 더했다.

사천시 우주항공복합도시 도약 위한 특별법 논의 포럼 현장 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

이날 기조 강연과 특별강연에서는 한국항공대학교 항공교통물류학부 교수로 재직 중인 황호원 항공안전기술원장이 <우주항공복합도시특별법 제정의 필요성과 정책적 효과를 주제로 법 제정의 당위성을 설명했다.

이어서, 신상준 한국항공우주산업(KAI) 미래전략실 상무가 K-항공우주의 미래를 주제로 산업 전망과 국가 경쟁력 강화 방안을 제시했다.

또한, 김종성 경남연구원 연구위원은 사천과 고흥을 연결하는 우주항공 신산업벨트 조성 전략을 발표하며, 국가 성장거점으로서 우주항공복합도시의 비전을 구체화했다.

종합토론에서는 명노신 경상국립대학교 우주항공대학 교수를 좌장으로 산·학·연 전문가들이 패널로 참여해 지역 균형발전과 국가 전략산업 육성을 위한 특별법 제정의 시급성에 대해 심도 있는 논의를 펼쳤다.

패널릉 이상섭 우주항공산업협회 전략기획본부 본부장, 김태형 KAI 제조분과협회 회장, 최성임 광주과학기술원 기계 로봇공학과 교수, 김용규 순천대학교 산학협력단 교수 등으로 구성됐다.

한편, 미지 답 포럼 사천은 사천시와 고흥군이 주최하고 한국일보가 주관했으며, 한국항공우주산업(KAI), 한화에어로스페이스, NH농협은행 등이 후원했다.

박동식 시장은 "이번 포럼은 사천이 대한민국 우주항공산업의 중심도시로 도약하기 위한 실질적인 해법을 논의하는 뜻깊은 자리였다"며, "우주항공복합도시 특별법 제정을 통해 사천이 국가 미래전략산업을 선도하는 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





