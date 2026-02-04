[뉴욕증시]일제히 하락 마감…월마트 시총 1조달러 돌파

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 3일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 인공지능(AI)이 기존 소프트웨어 산업 판도를 뒤집을 것이란 우려가 커지며 기술주를 중심으로 하락세가 나타났다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 166.67포인트(0.34%) 내린 4만9240.99에 장을 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 58.63포인트(0.84%) 떨어진 6917.81에 거래를 마감했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 336.922포인트(1.43%) 미끄러진 2만3255.185에 마감했다.

이날 증시에서 대부분의 기술주가 하락세를 보였다. 마이크로소프트(MS)와 메타, 애플 주가는 각각 2.87%, 2.08%, 0.2% 하락했다. AI 대장주 엔비디아는 2.84% 떨어졌다.

특히 앤스로픽이 새로운 AI 자동화 도구를 공개하면서 생성형 AI 도구가 소프트웨어 기업의 기존 성장 모델을 위협할 것이란 우려가 커졌다. 세일즈포스, 서비스나우가 각각 7%대 낙폭을 기록하는 등 소프트웨어 업체들의 주가가 급락했다.

아트 호건 B. 라일리 웰스 매니지먼트 수석 시장 전략가는 "오픈AI와 앤스로픽에서 들려오는 소식처럼 기술 발전 속도가 빠르다면 문제가 될 것"이라며 "투자자들이 혁신에 파괴적 영향을 받을 수 있는 기업에 주목하기 시작했는데, 여기에는 소프트웨어 애플리케이션 기업들이 포함된다"고 말했다.

한편 최근 부진했던 팔란티어 주가는 전날 4분기 실적 발표와 긍정적인 전망치에 힘입어 6.85% 급등했다.

기술주를 중심으로 하락세가 나타났지만 월마트는 성장주와 경기방어주 성격이 동시에 부각되며 시가총액 1조달러를 돌파했다. 시총 1조달러 돌파는 미국 기업으론 11번째다.

펩시코는 견조한 실적을 발표하며 주가가 4.93% 상승했다.

인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉은 "순환이 일어나고 있다"며 "문제는 이것이 단순히 투자 노출을 재배분하는 건전한 움직임인지, 아니면 어떤 근본적인 불안정성을 시사하는 신호인지라는 점"이라고 말했다.

미 항공모함의 이란 드론 격추 소식에 안전자산 선호 심리가 일부 회복했다. 최근 급락했던 현물 금과 은 가격은 각각 5%, 6% 반등했다.

반면 가상자산 시장에서는 비트코인이 장중 7만3000달러 선 아래로 떨어지는 등 15개월 만에 최저 수준을 기록했다.

국제유가는 지정학적 불안감이 반영돼 반등했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전일보다 1.07달러(1.72%) 뛴 배럴당 63.21달러에 마감했다.

이날 미 연방정부 예산안이 하원 본회의를 통과하며 부분 셧다운(일시 업무 정지)은 해제를 앞두고 있다.

시장은 미 연방준비제도(Fed) 당국자들의 최근 발언을 주시하고 있다.

토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 정책 완화가 고용 시장을 강화했으며, 이제 Fed는 인플레이션을 목표치로 되돌리는 데 주력하고 있다고 밝혔다.

스티브 마이런 Fed 이사는 강력한 물가 상승 압력이 없다는 것은 올해 다시 금리를 인하해야 한다는 의미라고 말했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 3월 금리 동결 확률을 91.1%로 반영하고 있다.

글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.267% 선에서 움직이고 있다. 반면 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일 수준인 3.57%를 기록하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



