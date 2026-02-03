본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

영화계 성폭력 지원 9개월째 중단…영진위 '경쟁 입찰' 전환 파행

이이슬기자

입력2026.02.03 22:04

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"피해자 지원 시장화 중단하라"

3일 서울 종로구 참여연대에서 열린 기자회견에서 김선아 여성영화인모임 이사장이 발언하고 있다. 연합뉴스

3일 서울 종로구 참여연대에서 열린 기자회견에서 김선아 여성영화인모임 이사장이 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

영화계 성폭력 피해자 지원 체계가 9개월간 가동을 멈추자 영화인들이 정부의 대책 마련을 촉구하고 나섰다. 문화체육관광부와 영화진흥위원회가 지원 사업을 경쟁 입찰 방식으로 전환한 이후 보호 공백이 커졌다는 지적이다.


여성영화인모임과 한국독립영화협회 등 6개 단체는 3일 서울 종로구 참여연대에서 기자회견을 열고 한국영화성평등센터 '든든'의 정상 운영을 촉구했다.

이들 단체는 사태의 원인으로 영화진흥위원회의 사업 운영 방식 변화를 지목했다. 2018년 출범한 든든은 영화계 성폭력 예방 교육과 피해자 지원을 담당해온 민관 협력 기구다. 그러나 영진위가 2023년부터 이 사업을 조달청 최저가 경쟁 입찰로 전환하고 올해 영리 노무법인에 위탁하면서 기존 지원 체계가 무너졌다는 것이 영화계의 주장이다.

영화진흥위원회. 아시아경제DB

영화진흥위원회. 아시아경제DB

원본보기 아이콘

김선아 여성영화인모임 이사장은 "신규 피해자 16명을 포함한 27명이 든든에 남아 있지만 공적 지원은 끊긴 상태"라며 "그 부담을 민간 비영리 단체가 회비와 후원금으로 떠안고 있다"고 말했다. 백재호 한국독립영화협회 이사장은 "운영 주체가 매년 바뀔 수 있는 구조에서 피해자가 고통을 털어놓기는 어렵다"며 "성평등 안전망은 신뢰가 핵심"이라고 강조했다.


국회에서도 비판의 목소리가 나왔다. 손솔 진보당 의원은 "국회는 2026년도 예산을 의결하며 피해자 보호를 위한 안정적 운영 방안 마련을 명확히 요구했다"며 "의지만 있다면 즉각 해결할 수 있는 문제"라고 밝혔다.


영화계는 ▲성폭력 피해자 지원 사업의 시장화 중단 ▲피해자 지원의 공공성·비영리성 원칙 준수 ▲영화계와의 공식 간담회 개최 등을 정부에 요구했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 아니면 늦는다" 말에 300만원 쏟아부었는데…전문가들이 말리는 이유 "지금 아니면 늦는다" 말에 300만원 쏟아부었는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기