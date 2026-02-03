본문 바로가기
국방·외교

日대사관, 서울 호텔서 '일왕 생일파티'…외교1차관 참석

손선희기자

입력2026.02.03 22:00

일본 국가 '기미가요' 연주

주한일본대사관이 3일 오후 서울 영등포구 여의도 소재 5성급 호텔에서 나루히토 일왕 생일(2월23일) 기념행사를 개최했다.


연합뉴스

연합뉴스

이날 행사에서는 나루히토 일왕의 일가 영상을 보여준 뒤 일본의 국가인 '기미가요'가 연주됐다. 아울러 참석자들을 위해 일본산 주류, 수산물 등이 마련됐다.

미즈시마 고이치 주한일본대사는 축사를 통해 한일 간 '셔틀외교' 재개를 평가하며 양국의 협력을 강조한 것으로 전해졌다.


한국 정부 인사로는 박윤주 외교부 1차관이 참석해 축사했다. 외에 손경식 한국경영자총협회 회장(CJ그룹 회장), 김윤 삼양홀딩스 회장(한일경제협회장), 정몽준 아산재단 이사장 등 재계 인사도 참석했다. 제임스 헬러 주한미국대사대리도 자리한 것으로 알려졌다.


일본은 일왕의 생일을 기념하기 위해 매년 세계 각국 재외공관에서 축하 행사를 열고 있다.

특히 올해는 동일본 대지진 발발 15주년을 맞아 후쿠시마현의 부흥을 보여주는 자료를 전시한 것으로 알려졌다. 한국은 현재 후쿠시마산 수산물 수입을 금지하고 있으나, 일본 주도의 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 검토하면서 수입금지 조치 완화 가능성도 제기된다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

