강선우, 2차조사 11시간 받고 귀가…경찰은 구속영장 검토

강 의원 "국민께 심려 끼친 점 사죄"

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 11시간여 동안 2차 조사를 받고 귀가했다. 경찰은 강 의원의 구속영장 신청을 검토하고 있다.

무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강 의원은 이날 오전 9시30분께 서울경찰청 마포청사에 출석한 뒤 오후 8시45분께 조사실에서 나왔다.

강 의원은 "충실하게 (조사에) 임했다"며 "이런 일로 국민 여러분께 심려 끼쳐 드린 점 다시 한번 고개 숙여 사죄드린다"고 말했다. 그러면서 "죄송하다"고 말한 뒤 준비된 차에 탔다.

경찰은 이날 강 의원을 상대로 그의 전 보좌관 남모씨, 김경 전 시의원과 1억원 수수 전후 상황 관련 진술이 다른 대목들을 물은 것으로 알려졌다.

공천헌금 의혹 조사는 사실상 마무리된 상태다. 경찰은 강 의원과 관련자들의 구속영장을 신청해 신병을 확보하는 방안을 검토하고 있다.

다만 강 의원의 경우 국회 회기 중 국회 동의 없이 체포, 구금되지 않는 불체포 특권이 있다. 강 의원은 이날 귀갓길에서 불체포 특권을 유지할 것이냐는 취재진 질문에 답하지 않았다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>