본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강선우, 2차조사 11시간 받고 귀가…경찰은 구속영장 검토

김평화기자

입력2026.02.03 21:44

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강 의원 "국민께 심려 끼친 점 사죄"

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 11시간여 동안 2차 조사를 받고 귀가했다. 경찰은 강 의원의 구속영장 신청을 검토하고 있다.


무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강 의원은 이날 오전 9시30분께 서울경찰청 마포청사에 출석한 뒤 오후 8시45분께 조사실에서 나왔다.

강 의원은 "충실하게 (조사에) 임했다"며 "이런 일로 국민 여러분께 심려 끼쳐 드린 점 다시 한번 고개 숙여 사죄드린다"고 말했다. 그러면서 "죄송하다"고 말한 뒤 준비된 차에 탔다.


경찰은 이날 강 의원을 상대로 그의 전 보좌관 남모씨, 김경 전 시의원과 1억원 수수 전후 상황 관련 진술이 다른 대목들을 물은 것으로 알려졌다.


공천헌금 의혹 조사는 사실상 마무리된 상태다. 경찰은 강 의원과 관련자들의 구속영장을 신청해 신병을 확보하는 방안을 검토하고 있다.

다만 강 의원의 경우 국회 회기 중 국회 동의 없이 체포, 구금되지 않는 불체포 특권이 있다. 강 의원은 이날 귀갓길에서 불체포 특권을 유지할 것이냐는 취재진 질문에 답하지 않았다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 아니면 늦는다" 말에 300만원 쏟아부었는데…전문가들이 말리는 이유 "지금 아니면 늦는다" 말에 300만원 쏟아부었는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기