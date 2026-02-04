'지역 주도형 AI 대전환' 광역 지방정부 2곳 모집

AI 솔루션 개발·보급

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 4일 지역 중소·벤처기업의 인공지능(AI) 활용·확산과 지역 간 AI 격차 완화를 위해 추진 중인 '지역 주도형 AI 대전환' 사업의 2026년 신규 참여 광역 지방정부를 모집한다고 밝혔다.

최근 AI 기술 확산에도 불구하고 중소기업의 AI 활용은 대기업에 비해 낮고, 수도권과 비수도권 간 활용 격차도 크게 나타나고 있다. 대한상공회의소와 산업연구원이 발표한 2024년 자료에 따르면, AI 활용률은 수도권이 40.4%인 반면 비수도권은 17.9%에 그치는 것으로 나타났다. 특히 지역 중소기업은 AI 전문인력과 인프라 부족 등의 어려움으로 지역 여건과 산업 특성을 반영한 정책적 대응이 필요한 상황이다.

이번 사업은 광역 지방정부 주도로 지역산업 특성과 수요를 반영해 AI 활용·확산 프로그램을 추진함으로써 AI 도입 여력이 부족한 지역 중소기업의 신속한 AI 전환을 도모한다. 이를 위해 2025년 5개 광역 지방정부(경남, 대구, 울산, 전남, 제주)를 선정해 지역 AI 전환을 추진 중이며 올해 2개 지역을 신규로 선정할 예정이다.

2026년 신규 선정 광역 지방정부에는 총 140억원의 국비를 투입해 지역당 평균 70억원 규모로 사업을 지원한다. 총사업비는 국비와 지방비 및 자부담을 6대 4 비율로 구성하고, 이 중 지방비는 전체 사업비의 20% 이상을 확보해야 한다.

사업 참여를 희망하는 광역 지방정부는 지역 중소기업 등의 AI 활용·확산을 위한 AI 솔루션 개발 및 보급, AI 활용 인프라 구축, AI 인력양성 등 다양한 프로그램을 자유롭게 기획해 신청할 수 있다. 접수된 사업계획서는 추진 역량과 전문성, 실현 가능성, 지역산업 특성 반영 여부 등을 종합적으로 평가해 우수한 광역 지방정부 2곳을 최종 선정할 계획이다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 "AI는 기술 도입을 넘어 지역산업과 중소기업의 경쟁력을 근본적으로 높이고, 지역경제의 지속가능성을 높일 핵심 요소"라며 "지역 주도형 AI 대전환 사업을 통해 지역 중소기업의 AI 전환을 촉진하고, 지역이 스스로 성장하는 자생적 AI 생태계 구축을 지원하겠다"고 말했다.





