李 대통령, 내일 이재용 등 10대그룹 총수와 청년 일자리 논의

김평화기자

입력2026.02.03 21:23

이재용·정의선 회장 등 참석

이재명 대통령이 4일 삼성전자와 SK, 현대자동차, LG 등 국내 10대 그룹 총수 및 임원과 만나 청년 일자리와 지역 투자를 독려한다.


이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령. 연합뉴스

청와대는 이 대통령이 이날 오후 2시 청와대 본관에서 '청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'를 연다고 3일 밝혔다.

해당 간담회에는 국내 10대 그룹 총수와 임원이 대거 참석하기로 했다. 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 자리할 예정이다.


이 대통령은 이날 국내 기업들이 적극적으로 청년 일자리를 창출해 달라고 당부할 예정이다. 지방 생산 시설 투자를 늘려달라는 요청도 한다.


앞서 이 대통령은 지난달 28일 청와대에서 외국인 투자 기업들을 초청해 청년 고용 확대와 비수도권 지역에 대한 투자를 독려한 바 있다.




김평화 기자 peace@asiae.co.kr
