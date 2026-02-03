◆국장급 전보 ▲해운물류국장 김혜정 ▲부산지방해양수산청장 허만욱
세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
[인사]해양수산부
2026년 02월 03일(화)
◆국장급 전보 ▲해운물류국장 김혜정 ▲부산지방해양수산청장 허만욱
