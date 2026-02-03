본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

권기일 전 대구시의원, 대구 동구청장 출마선언…"행복한 동구 만들겠다"

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.03 20:49

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

권기일(61) 전 대구시의원은 3일 대구 동구청장에 출마한다고 선언했다.


권 전 시의원은 이날 대구시 수성구 범어동 국민의힘대구시당에서 기자회견을 열어 "동구는 잠재되고 보유하고 있는 인적·물적 자원과 현명한 주민들의 잠재력이 너무 오래 방치됐고 대구의 관문인 대구공항과 동대구역, 미래 성장을 담보할 수 있는 혁신도시와 동대구 벤처밸리, 그리고 이시아폴리스., 안심뉴타운, 율하신도시 등의 미래지향적 신도시, 대구의 영산인 팔공산과 대구의 젖줄인 금호강을 효율적으로 관리할 수 있는 참된 리더십 부재로 인하여 제대로 발전하지 못했다"고 밝혔다.

권기일 전 대구시의원

권기일 전 대구시의원

AD
원본보기 아이콘

권 전 시의원은 이어 "동구도 발전이 정체된 과거에서 탈피해 희망찬 미래를 기약할 수 있는 4차 산업혁명 시대에 어울리는 혁신적 리더십과 동구 주민에게 봉사하는 마음으로 행정을 펼치는 서번트 리더십이 필요하다"고 덧붙였다.

권 전 시의원은 동구의 밝은 미래를 위한 '찾고 싶은 동구' , '행복한 동구'를 완성하기 위해 대구 동구청장 도전을 공식 선언한다고 밝혔다.


권 전 시의원은 대구시교육청 대외협력실장, 영진전문대 겸임교수, 대구경북경제자유구역청 초대 의장. 재선 대구시의원 등을 지냈다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

분수에 동전 던지러 갔다가 3400원 털렸다…관광객 몰리더니 입장료 도입한 '이곳' 분수에 동전 던지러 갔다가 3400원 털렸다…관광객... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기