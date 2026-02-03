본문 바로가기
사회
[내일날씨]이름값 하는 '입춘'…낮 최고기온 12도

김평화기자

입력2026.02.03 20:42

경기, 강원에는 눈 또는 비

입춘(立春)인 4일은 낮 기온이 10도를 넘어가며 포근한 날씨를 보이겠다. 이날 아침 최저 기온은 영하 8도에서 2도, 낮 최고 기온은 4~12도가 예상된다.


서울 종로구 국립민속박물관 내 오촌댁에서 새해 복을 기원하는 입춘첩을 붙이고 있다.

전국이 대체로 흐린 가운데 오후에는 경기 북동부, 늦은 오후부터 밤사이에는 강원 중·북부 내륙, 산지에 0.1㎝ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

전국 내륙을 중심으로 눈이 쌓이는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이에 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 발생하는 곳이 많을 수 있다. 교통 및 보행자 안전에 유의해야 한다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼1.5m로 예상된다.




김평화 기자 peace@asiae.co.kr
