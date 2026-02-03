어메이징크리, LIV 골프 코리안 골프클럽 후원

안병훈, 송영한, 김민규, 대니 리 소속

LIV 골프 개막전 리야드 대회부터 착용

LIV 골프 소속 코리안 골프클럽이 골프 의류 브랜드 어메이징크리와 새 파트너십을 맺었다.

이번 파트너십에 따라 코리안 골프클럽 선수단은 이번 시즌 LIV 골프 시즌 전 일정에 어메이징크리의 의류를 착용하고 경기에 나선다. 코리안 골프클럽에는 안병훈, 송영한, 김민규, 대니 리가 속해 있다.

코리안 골프클럽 소속 선수들이 어메이징크리 골프복을 입고 포즈를 취하고 있다. LIV 골프 제공 AD 원본보기 아이콘

마틴 김 코리안 골프클럽 대표는 "어메이징크리의 의류는 신체의 움직임에서 출발하며, 이러한 접근 방식은 선수들이 준비하고 경기력을 발휘하는 과정과 정확히 맞닿아 있다"고 파트너십을 맺은 배경을 설명했다. LIV 골프 2026시즌 개막전인 4일 사우디아라비아 리야드에서 열린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>