韓 선교사, 지난달 러시아 극동서 체포·구금

한국과 러시아 관계가 악화한 상황에서 한국인 선교사가 러시아 당국에 구금된 사례가 지난달 추가로 발생했다.

러시아 모스크바에 있는 크렘린궁 일대 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

3일(현지시간) 러시아 한인 사회와 하바롭스크 아르구멘티이팍티 등 현지 외신에 따르면 극동 하바롭스크에서 활동하던 한국인 여성 선교사 박모씨는 지난달 말 러시아 당국에 체포, 구금됐다. 박씨가 운영하던 종교 시설은 해산된 것으로 알려졌다.

주러시아대사관과 주블라디보스토크 총영사관은 영사 접견을 통해 박씨 상태와 구금 경위, 정확한 사실관계 등을 확인하고 있다. 총영사관은 사안 인지 후 영사를 하바롭스크에 파견, 관계 당국에 인도적 대우와 신속·공정한 수사, 조속한 영사 접견 등을 요청했다.

현지 매체들은 러시아 당국을 인용해 박씨가 아동 대상 종교 캠프를 운영했다고 밝혔다. 아이들이 성경 필사 등 엄격한 일정에 따라 생활했고, 박씨가 미국 계열 종교 단체 소속이라는 점 등도 보도했다. 박씨는 현지에서 한국인 선교사의 러시아 불법 입국을 도운 혐의를 받고 있다.

한국인 선교사 구금 사례는 이번이 처음은 아니다. 앞서 2024년에는 러시아 극동 블라디보스토크에서 활동하던 한국인 선교사 백모씨가 간첩 혐의로 체포된 바 있다. 백씨는 2년간 재판도 받지 못한 채 구금돼 있다.





