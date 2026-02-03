김용현 전 장관 변호인 구금…법정 소란에 16일까지 감치

이진관 부장판사가 집행

김용현 전 국방부 장관의 변호인이 구금됐다. 법정에서 소란을 피워 감치 15일 선고를 받은 뒤 두 달 만이다.

김용현 전 국방부 장관 변호인인 이하상 변호사. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

3일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 이날 김 전 장관 변호인인 이하상 변호사에 대한 감치를 집행했다. 감치는 법정 질서를 위반한 사람을 재판장 명령에 따라 교도소와 구치소 등에 일정 기간 가두는 것을 말한다.

이 부장판사는 같은 법원 형사합의34부(한성진 부장판사) 심리로 열린 김 전 장관 재판이 끝난 뒤 재판부가 퇴장하자마자 법원 경위들을 대동, 해당 법정에 들어간 뒤 이 변호사에게 감치 결정문을 내보이고 집행한 것으로 알려졌다.

이 변호사는 오는 16일까지 경기도 의왕에 있는 서울구치소에 수용된다. 감치 선고 당일인 지난해 11월 19일 구치소에 하루 수용됐던 만큼 14일만 가 있게 된다. 한편 김 전 장관 변호인단은 법원의 이번 감치 집행 결정에 반발하는 입장문을 냈다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



