본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

김용현 전 장관 변호인 구금…법정 소란에 16일까지 감치

김평화기자

입력2026.02.03 19:39

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이진관 부장판사가 집행

김용현 전 국방부 장관의 변호인이 구금됐다. 법정에서 소란을 피워 감치 15일 선고를 받은 뒤 두 달 만이다.


김용현 전 국방부 장관 변호인인 이하상 변호사. 연합뉴스

김용현 전 국방부 장관 변호인인 이하상 변호사. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

3일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 이날 김 전 장관 변호인인 이하상 변호사에 대한 감치를 집행했다. 감치는 법정 질서를 위반한 사람을 재판장 명령에 따라 교도소와 구치소 등에 일정 기간 가두는 것을 말한다.

이 부장판사는 같은 법원 형사합의34부(한성진 부장판사) 심리로 열린 김 전 장관 재판이 끝난 뒤 재판부가 퇴장하자마자 법원 경위들을 대동, 해당 법정에 들어간 뒤 이 변호사에게 감치 결정문을 내보이고 집행한 것으로 알려졌다.


이 변호사는 오는 16일까지 경기도 의왕에 있는 서울구치소에 수용된다. 감치 선고 당일인 지난해 11월 19일 구치소에 하루 수용됐던 만큼 14일만 가 있게 된다. 한편 김 전 장관 변호인단은 법원의 이번 감치 집행 결정에 반발하는 입장문을 냈다.




김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"그냥 김밥이잖아" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…6800억 벌어들이는 日 효자상품 "그냥 김밥이잖아" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기