조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"그냥 김밥이잖아" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 소방 "SPC삼립 시화공장 화재 초진…비상발령 해제"
2026년 02월 03일(화)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨일
"이러려고 출장 갔어?" 1500만원 들여 보내줬더니…춤추고 관광하고 돌아온 공무원들
"버리기 아깝다" 닭뼈 건네는 영상 올렸다가…1480만원 벌금형
1.4억 성과금 쏘더니 이젠 두쫀쿠까지?…직장인 부러움 산 SK하이닉스
"그냥 김밥이잖아" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…6800억 벌어들이는 日 효자상품
"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일
"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고
"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법
"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다
"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'
"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'