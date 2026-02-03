코스피 역대급 급등...국내 증시 시가총액 첫 5000조 돌파

코스피가 역대급으로 급등하면서 국내 증시 시가총액이 사상 처음 5000조원을 넘어섰다.

3일 한국거래소에 따르면 이날 종가 기준으로 코스피와 코스닥, 코넥스를 합친 국내 증시 시가총액은 총 5003조원으로 집계됐다. 시장별로는 코스피가 4372조원, 코스닥은 628조원, 코넥스 3조원이다.

코스피가 폭락 하루만에 4% 이상 급등세에 매수 사이드카(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동된 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 장을 시작했다. 2026.2.3 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

국내 증시 시가총액은 코스피가 5% 넘게 급락했던 전날 대비 306조원 불어났다. 이날 코스피는 전장보다 338.41포인트(6.84%) 오른 5288.08에 거래를 마쳐 2020년 3월 24일 8.60% 이후 5년 10월여 만에 최고 상승률을 기록했다. 코스닥 지수도 4% 넘게 올랐다.

앞서 케빈 워시 전 미국 연방준비제도(Fed) 이사의 차기 의장 지명으로 급락했던 한국 증시는 이날 저가 매수세를 기반으로 빠르게 회복했다. 오전 9시 26분에는 코스피200선물 지수가 5% 넘게 치솟으면서 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.

특히 삼성전자(11.37%)의 상승률이 2018년 액면분할 이후 일일 상승률 최고치 기록(2020년 3월 24일·10.47%)을 경신하고 SK하이닉스도 9.28% 뛰는 등 대형 반도체주가 시가총액을 끌어올리는 데 큰 역할을 했다.

삼성전자는 이날 시가총액 991조5394억원을 기록, 코스피 사상 최초 보통주 기준 시가총액 1000조원 돌파도 눈앞에 뒀다.

시장에서는 최근 5000선을 돌파한 코스피지수가 7500까지 상승할 수 있다는 전망도 나온다. JP모간은 2일(현지시간) 모든 면에서 최고 성능(Firing on all cylinders)이라는 한국 주식 전략 보고서를 내고 코스피 목표지수를 기본 시나리오 6000, 강세 시나리오 7500으로 상향 조정했다.

JP모간은 "삼성전자와 SK하이닉스의 올해 주당순이익(EPS)이 현재 컨센서스보다 약 40% 높을 것"이라며 "상법 개정(이사 충실 의무 확대, 자사주 소각 의무화 등)이 입법 단계를 넘어 실행 단계로 진입하면서 지배구조 개혁에 대한 기대감 역시 크다"고 평가했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>