정청래표 '1인1표제' 與 중앙위서 가결…찬성표 60%(상보)

김평화기자

입력2026.02.03 18:39

당원 주권 확대 공약 일환

정청래 더불어민주당 대표의 핵심 공약으로 꼽히는 '1인1표제'가 3일 최종 의결됐다.


민주당은 중앙위원회 투표 결과 대의원·권리당원 1인1표제 도입 내용을 담은 당헌 개정안이 재적 위원 과반의 찬성으로 통과됐다고 이날 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표

2∼3일 이틀간 진행된 관련 투표에는 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 참여했다. 이중 찬성이 312명(60.58%), 반대는 203명(39.42%)으로 의결 요건을 충족했다는 게 민주당 설명이다.


이번 개정안은 정 대표 공약인 당원 주권 확대 일환으로 이뤄졌다. 당 대표·최고위원 선거(전당대회)에서 대의원 표에 부여되는 가중치를 없애는 내용이 골자다.


당헌 개정안의 경우 지난해 12월 초 중앙위에서 부결된 바 있다. 정 대표가 이후 재추진을 하면서 두 달 만에 중앙위 관문을 통과했다.

이날 중앙위에서는 중앙당 재정 운용 계획 및 예산안 심사 의결 안건도 의결됐다. 이 안건은 투표에 참여한 중앙위원 515명 중 491명(95.34%)이 찬성하면서 통과됐다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr
