본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"자금부터 수출까지 한눈에" 남양주시, 중소기업 맞춤형 지원 설명회

이종구기자

입력2026.02.03 18:17

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남양주시, 2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회 개최

경기 남양주시는 오는 11일 오후 2시 남양주 농업기술센터 3층 대강당에서 관내 중소기업을 대상으로 '중소벤처기업 지원시책 설명회'를 개최해 시와 유관기관의 기업지원 정책을 종합적으로 안내한다고 3일 밝혔다.

남양주시, ‘2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회’ 개최 안내문. 남양주시 제공

남양주시, ‘2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회’ 개최 안내문. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 기업지원 정보를 한자리에서 제공해 정책 접근성을 높이고, 관내 기업이 다양한 지원정책을 쉽게 이해하고 지원 제도를 실질적으로 활용할 수 있도록 마련했다.


설명회에는 중소벤처기업진흥공단 등 8개 유관기관이 참여해 기업 성장에 필요한 주요 시책을 분야별로 설명할 계획이다. 주요 내용은 △금융지원 정책 △ 수출 및 판로 △연구개발 사업 등으로, 설명회와 함께 기관별 상담창구를 운영해 현장에서 맞춤형 상담도 가능하다.

남양주시 관계자는 "이번 설명회는 기업이 꼭 알아야 할 지원정책을 한자리에서 확인할 수 있는 기회"라며 "많은 기업인이 참여해 다양한 지원정책을 적극적으로 활용해주길 바란다"고 말했다.


아울러 시는 당일 '2026년 남양주시 중소기업 지원시책' 종합안내서도 배부해 설명회 이후에도 참고할 수 있도록 할 계획이다.


참가 신청은 오는 10일까지 시청 누리집 공지사항을 통해 가능하며, 설명회 관련 자세한 사항은 남양주시 지역경제과로 문의하면 된다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김밥 아니야?" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…6800억 벌어들이는 日 효자상품 "김밥 아니야?" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기