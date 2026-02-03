"자금부터 수출까지 한눈에" 남양주시, 중소기업 맞춤형 지원 설명회

남양주시, 2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회 개최

경기 남양주시는 오는 11일 오후 2시 남양주 농업기술센터 3층 대강당에서 관내 중소기업을 대상으로 '중소벤처기업 지원시책 설명회'를 개최해 시와 유관기관의 기업지원 정책을 종합적으로 안내한다고 3일 밝혔다.

남양주시, '2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회' 개최 안내문. 남양주시 제공

이번 설명회는 기업지원 정보를 한자리에서 제공해 정책 접근성을 높이고, 관내 기업이 다양한 지원정책을 쉽게 이해하고 지원 제도를 실질적으로 활용할 수 있도록 마련했다.

설명회에는 중소벤처기업진흥공단 등 8개 유관기관이 참여해 기업 성장에 필요한 주요 시책을 분야별로 설명할 계획이다. 주요 내용은 △금융지원 정책 △ 수출 및 판로 △연구개발 사업 등으로, 설명회와 함께 기관별 상담창구를 운영해 현장에서 맞춤형 상담도 가능하다.

남양주시 관계자는 "이번 설명회는 기업이 꼭 알아야 할 지원정책을 한자리에서 확인할 수 있는 기회"라며 "많은 기업인이 참여해 다양한 지원정책을 적극적으로 활용해주길 바란다"고 말했다.

아울러 시는 당일 '2026년 남양주시 중소기업 지원시책' 종합안내서도 배부해 설명회 이후에도 참고할 수 있도록 할 계획이다.

참가 신청은 오는 10일까지 시청 누리집 공지사항을 통해 가능하며, 설명회 관련 자세한 사항은 남양주시 지역경제과로 문의하면 된다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



