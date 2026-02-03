전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관, 경남교육감 예비후보 등록 … "박종훈 12년 계승"

전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관이 제9회 전국동시지방선거 예비후보 등록이 시작된 3일 경남선거관리위원회에서 경남교육감 예비후보로 등록했다.

전 예비후보는 "박종훈 교육감 혁신 교육 12년을 온전히 계승하고, 모두에게 힘이 되는 더 나은 진보교육, 든든한 미래교육을 만들겠다"라고 포부를 밝혔다.

전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관이 제9회 전국동시지방선거 경남교육감 예비후보 등록을 하고 있다. 전창현 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 앞서 지난달 29일 도 교육청에서 열린 출마 회견에서 기초 학력부터 진로까지 '아이들의 진짜 실력을 책임지는 교육', 교직원의 언어가 정책이 되는 '숨 쉴 수 있는 학교', 지역과 협력하는 교육, 학교 자치 강화를 주요 정책으로 내세웠다.

전 예비후보는 앞으로 도내 교육 현장과 민생 현장을 다니며 다양한 목소리를 듣고 구체적인 정책 비전을 알리는 등 선거 운동에 주력할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



