삼성전자 임원, 자사주 성과급 1위는 '62억' 노태문 사장

김평화기자

입력2026.02.03 18:08

수정2026.02.03 18:16

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)이 62억원 규모의 자사주를 받았다. 초과이익성과급(OPI)을 주식으로 받을 수 있도록 한 제도가 회사에 도입된 뒤 첫 지급 사례다.


서울 서초구 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

3일 삼성전자에 따르면 회사는 지난해 1월 임원을 상대로 OPI를 자사주로 받도록 하는 성과급 주식 보상 제도를 도입했다. 이후 지난달 26일에 2024년 성과 관련 OPI를 자사주로 지급했다.

삼성전자가 이번에 지급한 자사주는 총 115만2022주이다. 이는 1752억원 규모로, 총 1051명의 임원이 자사주를 받았다.


노 부문장의 경우 4만579주를 받아 가장 많은 자사주를 취득했다. 규모는 지급일 종가 기준(15만2100원)으로 61억7207만원이다. 지난해 사업지원TF장에서 회장 보좌역으로 경영 일선에서 물러난 정현호 부회장은 1만3368주(20억33328만원)를 받아 노 부문장 다음으로 지급받은 자사주 규모가 컸다.




김평화 기자 peace@asiae.co.kr
