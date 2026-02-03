권순기 전 경상국립대 총장, 경남교육감 예비후보 등록 … "교육 위해 찾아오는 경남으로"

보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대에서 최종 후보로 선출된 권순기 전 경상국립대 총장이 제9회 전국동시지방선거 경남교육감 예비후보 등록을 마쳤다.

권 전 총장은 지방선거 예비후보 등록이 시작된 3일 경남선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 했다고 밝혔다.

권순기 전 경상국립대 총장이 경남선거관리위원회에서 경남교육감 선거 예비후보 등록서를 제출하고 있다. 권순기 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

권 예비후보는 "경남경제 규모와 인구 규모에 걸맞은 교육환경을 조성해, 교육을 위해 다른 지역으로 떠나가는 경남이 아니라 찾아오는 경남을 만들겠다"라고 말했다.

이어 "무너진 기초 학력을 복원하고 미래 지향적인 교육 기반(인프라)을 구축해, 과거 대한민국 인재의 산실이었던 경남교육의 자부심을 되찾겠다"라 포부를 밝혔다.

그는 "경상국립대 총장으로 쌓아온 행정 경험과 교육 철학을 이제 경남교육에 쏟아붓겠다"며 "도민들과 함께 경남교육의 새로운 전성기를 열겠다"라고 강조했다.

이날 권 예비후보는 향후 경남 전역을 순회하며 학부모, 교사, 교육 관계자 등을 만나 소통하는 '현장 밀착형' 행보를 예고했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



