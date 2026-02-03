美, 120억弗 쏟아 핵심광물 비축…中 영향 줄이고 공급망 강화 차원

中 "각국, 건설적인 역할 책임 있어"

미 도널드 트럼프 행정부가 핵심 광물을 전략적으로 비축하기 위해 약 120억달러 규모의 자금을 쏟는다. 중국을 상대로 한 핵심 광물 의존도를 낮추고 공급망 안정성을 강화하기 위해서다. 중국 정부는 이러한 미국 행보에 우회적으로 건설적인 책임을 물었다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 백악관에서 핵심 광물 비축을 위한 '프로젝트 볼트(Project Vault)' 계획을 발표했다.

트럼프 행정부는 그간 호주 등 핵심 광물이 풍부한 국가와 협력을 강화하는 등 공급망을 다각화했다. 이번에는 희토류 등 산업용 광물을 대상으로 비축 계획을 구체화해 공급망 안정성을 강화했다.

이는 중국이 그간 희토류 수출 통제를 앞세워 대미 무역 협상을 해온 것과 무관하지 않다. 중국의 협상력을 줄이면서 미국의 공급망 주도권을 강화하려는 의도가 이번 계획에 깔려 있다는 해석이 나온다.

앞으로 프로젝트 볼트로 비축한 핵심 광물은 공급망 차질이 빚어질 때 자동차와 전자제품 등 관련 제조 업계가 영향을 받지 않도록 하는 데 쓰인다. 제너럴모터스(GM)와 보잉, 스텔란티스 등 10여개 업체가 프로젝트에 참여한 배경이다.

프로젝트 볼트의 초기 자금은 미국 수출입은행(EXIM)의 100억달러 대출과 약 20억달러의 민간 자본으로 이뤄진다. 프로젝트 볼트에 사용된 대출 이자로 미국 납세자들이 이익을 얻을 수 있다고 게 트럼프 대통령 설명이다.

프로젝트 볼트는 오는 4일 마코 루비오 미 국무부 장관이 주최하는 핵심 광물 장관급 회의에서 주요 의제로 다뤄지게 된다. 핵심 광물 공급망을 강화하기 위한 양자 협정들도 체결될 수 있다. 조현 외교부 장관 등 동맹국 외교장관이 회의에 참석하는 것으로 알려졌다.

중국은 미국의 이번 발표를 두고 표정 관리를 하는 모습이다. 린젠 외교부 대변인은 3일 정례브리핑에서 관련 문제에 대해 "글로벌 핵심 광물 산업망의 안정과 안전을 유지하는 문제에 대해 중국 입장은 변함이 없다"면서 "각국은 건설적인 역할을 할 책임이 있다"고 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



