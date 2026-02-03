영암군, 1차 농촌기본수당 10만원 지급

4일부터 군민 대상…지역화폐로 경제 활력

영암형 농촌기본수당 포스터 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군은 군민의 지속가능한 삶을 지원하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 4일부터 27일까지 '영암형 농촌기본수당' 1차분을 지급한다고 밝혔다.

군에 따르면 이번 1차 농촌기본수당은 주민등록상 올해 1월 29일부터 영암군민으로 등록된 사람을 대상으로 1인당 10만 원씩 지급된다. 결혼이민자(F-6)와 영주자격 취득자(F-5)도 지급 대상에 포함된다.

수당 신청은 4일부터 주소지 읍·면행정복지센터를 방문해 접수할 수 있으며, 고령자나 거동이 불편한 대상자에 대해서는 마을 담당자가 직접 찾아가 지급하는 방식도 병행된다.

군은 농촌기본수당이 골목상권 소비 등 지역 내에서 순환되도록 지급 수단을 지역화폐인 월출페이 또는 종이형 영암사랑상품권 가운데 하나로 한정했다. 사용 기한도 올해 말까지로 제한해 단기간 내 지역경제 활성화 효과를 높인다는 계획이다.

이번 수당 지급은 읍·면행정복지센터 중심의 현장 행정 방식으로 운영된다. 각 읍·면이 지급계획을 수립해 신청 접수와 대상자 확인, 현장 지급까지 전 과정을 담당하고, 군은 지급 기준 마련과 총괄 관리 역할을 맡는다.

군은 아울러 부정수급 방지와 환수 절차, 이의신청 처리 등 사후관리도 병행해 제도의 공정성과 신뢰성을 확보할 방침이다.

우승희 군수는 "영암형 농촌기본수당은 단순한 현금 지원이 아니라 사람과 농촌의 미래에 대한 투자"라며 "이번 1차 지급을 통해 군민이 체감하는 변화를 만들고, 영암형 농촌 정책 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 군은 올해 농촌기본수당을 두 차례에 걸쳐 지급할 예정이며, 2차 지급은 하반기로 예상하고 있다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>