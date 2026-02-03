본문 바로가기
이재명 대통령 "연명치료 중단, 인센티브 있었으면"

송승섭기자

입력2026.02.03 17:36

숏뉴스
이 대통령, 3일 국무회의 주재
복지부 '연명의료 활성화' 보고에
李 "재택 임종이 비용 적게 들 것"

이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 3일 연명의료(연명치료) 중단에 대해 "인센티브가 있으면 좋겠다"며 관련 방안을 검토하라고 지시했다.


이 대통령은 이날 오후 국무회의에서 정은경 보건복지부 장관으로부터 연명의료 활성화 방안을 보고받은 뒤 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "연명치료를 하지 않고 재택에서 임종할 경우 인력과 비용이 들기는 한다"면서도 "연명치료를 안 하고 재택 임종을 하는 게 (인력과 비용이) 훨씬 적게 들 것"이라고 말했다.


이어 "그러면 과감하게 투자하는 게 맞다. 그렇게 하라"고 당부했다.


이 대통령은 지난해 12월 보건복지부 업무보고에서도 "연명치료를 안 하면 비용이 절감되는데 보상이나 인센티브를 검토하느냐"고 질문한 바 있다.

복지부는 연명의료 계획서 작성 시기를 '현행 말기'에서 '말기가 예견되는 시점'으로 확대한다는 계획이다. 시점을 앞당겨 환자와 의료진이 조기에 연명의료 중단을 결정할 수 있도록 유도하기 위해서다.


또 임종기로 한정된 연명의료 유보·중단 가능 시기를 확대하고 연명의료 수행 기관도 늘리기로 했다.


정 장관은 "연명의료를 안 하겠다고 결정하면 사망할 때까지 제대로 된 말기 돌봄이 있어야 하는데 현재는 말기 돌봄 제공 기관이 부족한 실정"이라며 "제대로 된 임종을 맞을 수 있도록 말기 돌봄 인프라를 확충하는 데 집중하려 한다"고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
