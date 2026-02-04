롯데百, '2026 롯데 루미나리에' 맞춰 다양한 행사 전개

'롯데타운 잠실' 방문객 대상 계열사 연계 프로모션 진행

밸런타인·신학기·웨딩으로 이어지는 시즌 행사도 전개

롯데백화점이 '2026 롯데 루미나리에' 기간에 맞춰 오는 7일부터 다음 달 8일까지 롯데월드타워 야외 잔디광장에서 다양한 시즌 행사를 전개한다.

'2026 롯데 루미나리에'는 롯데물산이 롯데지주와 함께 진행하는 프로젝트로 올해로 2회째를 맞았다. 올해는 모두의 소망이 이뤄지길 바라는 마음을 담아 'Wish Shines On(소망, 빛으로 물들다)'을 테마로 정해, 지난해보다 3배 확대한 규모로 준비했다. 백화점과 마트, 호텔 등 '롯데타운 잠실'의 계열사가 동참해 더욱 풍성한 즐길거리를 선보인다.

롯데백화점은 참여형 이벤트로 고객경험을 강화하고, 루미나리에 테마인 '소망, 빛으로 물들다'에 맞는 다양한 시즌행사를 준비했다.

우선, 롯데타운 단지 내 계열사별 혜택을 집약한 100% 당첨 이벤트를 진행한다. 잠실 월드파크 광장 루미나리에 출입구에 설치된 키오스크를 통해 참여 가능하며, 랜덤 혜택 뽑기를 통해 롯데 계열사에서 사용 가능한 다양한 바우처를 받을 수 있다. 매 주말(금·토·일), 일 선착순 500명을 대상으로, '백화점 패션·스포츠 7~10% 금액할인권 및 카페 1만원 이용권', '마트 5000원 할인권', '월드 어드벤처·아쿠아리움·서울스카이 30~40% 할인권', '호텔 라세느·델리카한스 20% 할인권' 등 롯데타운 잠실 내 매장에서 사용할 수 있는 실질적인 쇼핑 혜택이 담긴 바우처를 증정한다.

인증샷 성지에 걸맞은 'SNS 인증샷' 참여 이벤트도 진행한다. 루미나리에 방문 인증샷을 필수 해시태그(#롯데루미나리에)와 함께 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올린 후, 롯데백화점 공식 인스타그램 계정에 응모 댓글을 남기면 된다. 롯데백화점은 고객들의 새로운 시작을 응원하는 의미로 키오스크 이벤트와 SNS 인증샷 참여 고객 중 추첨을 통해 100명에게 롯데모바일상품권 5만원권을 증정할 예정이다.

'2026 롯데 루미나리에' 기간에 맞춰 시즌 연계 행사도 진행한다. 롯데백화점 잠실점은 '소망, 빛으로 물들다'를 테마로, 한달간 밸런타인, 신학기, 웨딩 시즌을 겨냥한 다채로운 팝업과 프로모션을 전개할 예정이다.

우선, 최근 유행인 두바이 디저트들을 한 자리에서 선보이는 '두바이 디저트 페스티벌' (2월18~2월28, 잠실점 본관 지하 1층), 잠실 롯데월드몰에서만 만날 수 있는 '르봉마리아쥬 밸런타인데이 팝업' (1월29~2월14, 월드몰 지하 1층), 내셔널지오그래픽 신학기 가방 페스티벌 (2월13~2월22, 잠실점 본관 지하 1층) 등 기간에 따라 다양한 팝업스토어를 전개한다.

또한, 선물 시즌에 맞게 주얼리, 패션, 뷰티 상품군 행사도 만날 수 있다. 2월 6일부터 2월 15일까지 진행하는 '뷰티 기프트 페어'에서는 뷰티 브랜드에서 롯데카드로 구매한 고객에게 구매 금액의 7% 상당의 롯데모바일상품권을 증정하고, 신학기 준비 시즌인 2월 13부터 2월 22일까지는 신학기 가방 인기 아이템에 한해 선착순 10~20% 추가 할인쿠폰을 제공할 예정이다. 이 외에도 2월 18일부터 22일까지, 영캐주얼·유스캐주얼·스포츠·애슬레저 상품군 단일 브랜드 20·40만원 이상 구매 시 7% 상당의 롯데모바일상품권을 증정한다.

최현철 롯데백화점 마케팅팀장은 "올해 루미나리에 진행 시기에 맞춰 백화점에서도 롯데타운 잠실을 경험할 수 있는 이벤트와 행사를 다양하게 준비했다"며 "빛으로 물든 롯데타운 잠실에서 소중한 사람들과 함께 소망을 나누며, 쇼핑 그 이상의 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.





