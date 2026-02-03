삼성전자, 첫 단일 '과반 노조' 지위 확인 절차 착수

초기업노조 요청에 "성실히 임하겠다"

초기업노조 "과반 넘은 6만4000여명 가입"

성과급 논란 속 가입자 급증, 교섭 난항 지속

삼성전자 노사가 창사 이래 첫 단일 과반 노조 탄생을 공식화하기 위한 절차에 착수한다.

3일 업계에 따르면 이날 삼성전자는 지난달 30일 삼성전자 초기업노조가 사측에 요청한 '근로자대표 지위 확인을 위한 조합원 수 산정 절차 진행 요청'에 대해 "해당 절차에 성실히 임하겠다"고 회신했다. 절차 진행을 위한 세부사항에 대해서는 별도로 협의를 요청하겠다고 밝혔다.

앞서 초기업노조는 사측에 "30일 오전 8시 기준 근로자의 과반(6만2500명)을 상회하는 약 6만4000여명의 조합원이 가입했다"며 "이에 따라 근로자 대표 지위 및 법적 권한을 명확히 하기 위해 객관적인 조합원 수 산정 절차의 진행이 필요하다"는 내용을 담은 공문을 발송했다. 노조는 공정성과 객관성 확보를 위해 국가기관이나 법무법인 등 제3자 인증 방식으로 진행할 것으로 제안했다.

이날 사측이 조합원 수 산정 절차에 협조하겠다는 뜻을 공식적으로 밝히면서, 삼성전자 첫 단일 과반 노조 출범을 위한 절차가 본격화됐다.

근로자대표 지위 확인을 위한 조합원 수 산정 인증에는 고용노동부 또는 법무법인이 참여할 것으로 보인다. 제3자의 인증 아래 실제 임직원 수를 확인한 뒤, 과반 노조 기준 충족 여부를 노조 가입자 수와 대조하는 방식으로 절차가 진행될 것으로 알려졌다. 초기업노조가 공식적으로 근로자대표 지위를 확보할 경우 교섭 대표노조 자격을 얻어 단체교섭권과 근로조건 결정권 등을 단독으로 행사할 수 있게 된다.

삼성전자는 지난 2018년 처음 노조가 설립됐으나, 그동안 복수 노조 체제가 유지되면서 단일 과반 노조는 형성되지 않았다. 지난해 6월 말 기준 삼성전자의 전체 임직원 수는 12만9524명으로, 이 가운데 기간제 근로자는 599명이다. 노조에 따르면 3일 오후 3시 기준 초기업노조 가입자는 6만4898명으로 단순 계산 시 이미 과반을 넘어섰다. 지난해 말일(2025년 12월 31일) 기준 5만853명과 비교하면 약 한 달 새 1만4000명 넘게 급등한 수치다.

역대 최대 실적에도 불구하고 성과급 제도에 대한 직원들의 불만이 여전한 탓으로 풀이된다. 노조는 초과이익성과급(OPI·옛 PS)의 산정 방식에 대해 문제를 제기하며 OPI 산정 방식의 투명화 및 상한 해제를 요구하고 있다.

한편 노조는 이날 사측과 진행 중인 교섭이 원활하지 못하다며 경제사회노동위원회에 면담을 요청했다. 노조는 "이공계 인력에 대한 정당하고 예측 가능한 보상 및 처우 체계는 장기적인 연구개발 경쟁력의 핵심 요소"라며 합리적인 처우 기준 마련을 강조했다.

삼성전자 노사는 지난해 연말부터 2026년 임금 교섭을 진행 중이다. 이날 8차 본교섭까지 진행했지만, 아직 뚜렷한 합의에는 이르지 못한 것으로 전해졌다.





