영천시민회관, 2026년 문체부 국비 공모 '2관왕'…국비 2억2000만원 확보

공연예술 유통·문예회관 특성화 사업 선정

'구름빵' 등 5개 공연·지역 특화 무용극 제작

영천시가 시민들의 문화 향유 기회 확대를 위한 적극적인 행보 끝에 2026년 정부 공모사업에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

영천시는 문화체육관광부가 주최하는 2026년도 국비 공모사업 2개 부문에 영천시민회관이 최종 선정돼 총 2억2000만원의 국비를 확보했다고 3일 밝혔다.

먼저 예술경영지원센터가 주관하는 '2026년 공연예술 유통 지원사업' 선정으로 국비 1억4000만원을 지원받는다.

이번 사업 선정에 따라 영천시민회관은 전 세대를 아우르는 수준 높은 공연 5편을 무대에 올릴 예정이다.

선정된 작품으로는 ▲아동 뮤지컬 '구름빵' ▲동화 발레 '백조의 호수' ▲코믹 연극 '고스트' ▲클래식 음악회 '영천의 편지' ▲넌버벌 퍼포먼스 '페인터즈' 등으로, 어린이와 청소년들을 포함한 시민들에게 다양한 장르의 공연 관람 기회를 제공할 예정이다.

또한 한국문화예술회관연합회가 주최하는 '2026년 문예회관 특성화 지원사업'의 '신작 공연 콘텐츠' 분야에도 선정돼 국비 8000만원을 추가로 확보했다.

문예회관 특성화 지원사업에서는 '신작 공연 콘텐츠분야'에 선정돼, 지역의 고유 문화자원과 스토리를 담은 '아동 무용극-골벌소국의 별'을 신규 제작할 예정이다.

이를 통해 단순한 일회성 초청공연을 넘어, 공연을 통한 지역 특화 브랜드 구축이 가능해질 것으로 기대된다.

시 관계자는 "시민의 문화생활 향상을 위해 문화 인프라를 확충하고, 타 도시의 선진 문화사업을 연계하는 등 수준 높은 문화예술 프로그램을 지역민에게 제공하겠다"고 말했다.

한편, 영천시민회관은 다양한 장르의 전 세대를 어우를 수 있는 엄선된 공연, 일상에서 벗어나 공연예술을 깊이 있게 즐길 수 있는 무대를 제공하고자 노력하고 있다.





