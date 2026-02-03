"일차의료 만성질환관리 시범사업에서 디지털 관리 플랫폼 주목"

대웅제약, 만성질환 관리 플랫폼 '웰체크' 개원의 활용 사례 소개

의료 환경 변화와 환자 감소로 어려움을 겪는 1인 개원의들 사이에서 일차의료 만성질환관리 시범사업에 대한 관심이 높아지는 가운데, 환자가 앱에 기록한 혈압·혈당 데이터를 의료진이 확인하고 관리에 활용하는 만성질환 관리 플랫폼이 관심을 끈다.

3일 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 168,200 전일대비 6,400 등락률 +3.96% 거래량 27,001 전일가 161,800 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 '내수 포화' K보톡스, 신흥국으로 외형 키운다대웅제약 나보타, 멕시코 진출…중남미 5대 시장 공략김영주 종근당 대표 “시장 논리 거스르는 약가 개편, 오리지널과 형평성 의문” 전 종목 시세 보기 close 에 따르면 환자가 앱에 기록한 혈압·혈당 데이터를 의료진이 실시간으로 확인하고 맞춤형 피드백을 제공하는 만성질환 관리 플랫폼 '웰체크(Wellcheck)'가 개원의들 사이에서 최근 인기를 얻고 있다.

웰체크를 활용해 환자들을 케어하고 있는 김소연 서울가정의학과의원 원장. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

회사는 서울에서 가정의학과의원을 운영 중인 김소연 원장의 사례를 소개했다. 김 원장은 간호조무사 2명과 함께 플랫폼 '웰체크'를 활용해 만성질환 환자 약 500명을 관리하고 있다. 진료 대기 시간이나 휴게 시간에 환자가 기록한 혈압·혈당 수치를 확인한 뒤 관리가 필요하다고 판단되는 환자에게 직접 전화를 걸어 상태를 점검한다. 문자 안내 대신 전화 통화를 활용해 환자 반응을 확인한다.

예방접종 이후 관리에도 같은 방식이 적용된다. 김 원장은 독감 예방접종 다음 날 웰체크에 등록된 환자들에게 전화를 걸어 이상 반응 여부를 확인한다.

김 원장은 "일차의료 만성질환관리 시범사업 참여에서 병원 규모보다 중요한 것은 관리에 대한 의지와 시스템을 어떻게 활용하느냐의 문제"라며 "각 의원 여건에 맞는 방식으로 접근할 필요가 있다"고 전했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>