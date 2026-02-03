광천터미널 복합화 본격화…광주시·광주신세계 사전협상 마무리

공공기여 1천497억 확보…도시계획 변경 동의

현물 129억·현금 1천368억…당초보다 1.8배

업무·주거·문화·의료 집약 ‘직주락’ 조성



터미널 지하화·백화점 확장 등 공간 재편

전용 지하도로 신설 등 교통대책 병행

2026년 말 착공 목표…2033년 준공

광주 광천터미널 복합화 사업이 도시계획 변경 사전협상을 마치고 개발을 본격화한다. 광주시와 광주신세계는 공공기여금 1,497억원을 확보하는 데 합의했다.

광주시는 3일 도시·건축공동위원회 자문 결과, 광천터미널(자동차정류장) 부지 개발과 관련한 도시계획 변경 사전협안에 조건부 동의가 이뤄지면서 ㈜광주신세계와의 사전협상을 완료했다고 밝혔다. 이에 따라 광주신세계가 제출한 '광천터미널 복합화 사업계획안'이 최종 확정됐다.

지난 7일 오후 광주 광천터미널(유스퀘어) 내부 대합실에서 승객들이 버스를 기다리고 있다. 송보현 기자

이번 사전협상에서 도출된 공공기여 규모는 총 1,497억원이다. 부지면적 10만1,150㎡에 대한 감정평가 결과를 토대로 산정된 토지가치 상승분 3,302억원의 45.34%에 해당하는 규모다. 공공기여는 현물 129억원, 현금 1,368억원으로 이행하기로 했다. 이는 광주신세계가 당초 제안했던 828억원보다 약 1.8배 늘어난 금액이다.

광주신세계는 광천터미널을 교통시설과 상업·문화 기능이 결합한 복합도시공간으로 재편할 계획이다. 업무·주거·문화·상업·의료·교육 기능을 집약한 '직주락(職住樂) 컴팩트시티' 개념을 도입해 복합공간으로 조성한다는 구상이다.

기존 버스 승·하차와 대합 기능은 지하로 통합·재배치하고, 지상부에는 백화점 확장과 함께 호텔, 문화·업무시설이 들어서는 대규모 복합시설을 조성할 예정이다. 광천터미널 부지는 기존 신세계백화점을 제외한 시설을 철거한 뒤, 백화점과 35층 규모의 버스터미널 빌딩이 들어서는 '자동차정류장 부지'와 주거·의료·교육시설이 배치되는 '복합시설 부지'로 재편된다. 두 부지의 지하 1층은 단일 평면 동선으로 연결된다.

광주 광천터미널(유스퀘어) 복합화 사업 기정·조정안 배치도. 원본보기 아이콘

자동차정류장 부지에는 백화점 신관과 함께 대규모 썬큰광장이 결합한 버스터미널, 650석 규모의 가변형 다목적 공연장, 200여실 규모의 5성급 호텔, 180m 높이의 전망대 등이 들어설 예정이다. 업무시설에는 국제회의가 가능한 컨퍼런스룸과 포레스트 라이브러리가 조성돼 공연·관광·쇼핑 기능을 결합한 공간으로 활용한다는 계획이다.

복합시설 부지에는 주상복합과 근린생활시설을 비롯해 건강증진센터와 종합병원 등 의료시설, 신세계 직영 양로시설, 해외 학위 연계 국제학교와 인공지능 교육기관 등이 들어설 계획이다.

광주시는 복합화 사업에 따른 교통 혼잡을 줄이기 위해 광천권역 교통 개선 대책도 병행한다. 무진대로와 광천터미널을 직접 연결하는 길이 187m, 폭 12m의 왕복 2차로 지하도로를 신설해 고속·시외버스는 모두 이 지하도로를 이용하도록 할 계획이다. 일반 차량도 이 도로를 이용할 수 있도록 하며, 지하도로 설치비 일부는 현물 공공기여로 인정된다.

이와 함께 광천터미널 앞 시내버스 정류장을 중앙차로로 이전하고, 택시 승·하차장과 픽업존을 겸한 부지 내부 통과도로를 개설해 터미널과 백화점 접근성을 개선할 방침이다. 아울러 광주시는 '도시철도 상무광천선' 사업비 일부를 광주신세계가 분담하기로 협상을 통해 합의했으며, 향후 국토교통부 도시철도망 구축계획 반영과 예비타당성조사 등을 거쳐 구체적인 협약을 체결할 예정이다.

광주시와 광주신세계는 올해 교통영향평가를 거쳐 지구단위계획을 수립·고시하고, 올해 말 착공을 목표로 건축 인허가 절차를 단계적으로 진행할 계획이다. 준공 목표 시점은 2033년이다.

한편 광주시는 광주신세계와 오는 5일 오전 시청에서 3조원 규모의 투자 계획 실현을 위한 투자양해각서를 체결한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



