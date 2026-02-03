본문 바로가기
일반

남양주시, 한국공인중개사협회 간담회…안전한 부동산 거래 질서 확립

이종구기자

입력2026.02.03 16:46

경기 남양주시는 3일 한국공인중개사협회 남양주시지회와 간담회를 열고, 건전한 부동산 거래질서 확립과 전세사기 예방 등 주요 현안에 대해 중개업계와 폭넓은 의견을 나눴다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 3일 한국공인중개사협회 남양주시지회와 간담회에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 간담회는 건전하고 투명한 부동산 시장 조성을 위한 민관 협력의 일환으로 마련됐다. 현장에서 활동 중인 공인중개사들과의 소통을 통해 중개 실무의 애로사항을 청취하고 제도 개선 방향을 모색하는 데 목적이 있다.


이날 간담회에서는 주광덕 시장을 비롯해 김영종 한국공인중개사협회 남양주시지회장과 임원진 등 28명이 참석했다. 참석자들은 △부동산 거래질서 확립방안 △부동산 경기 침체에 따른 중개업 현장의 애로사항 △전세사기 예방 대책 등 다양한 주제를 중심으로 의견을 교환했다.

시는 '안전 전세 정책' 추진 현황 공유를 통해 전세사기를 예방과 주거 취약계층 보호할 계획이다. 아울러 협회와의 협력을 바탕으로 현장 중심의 활동을 강화하고, 시민 대상 교육과 홍보도 확대해 나갈 방침이다.


김영종 지회장은 "이번 간담회는 현장의 목소리를 시에 전달하고 민관 협력을 강화하는 뜻깊은 자리였다"며 "안전하고 투명한 부동산 거래 환경 조성에 앞장서겠다"고 말했다.


주광덕 시장은 "부동산 현장의 최일선에서 시민의 소중한 재산권 보호와 직결되는 중요한 역할을 수행하고 있는 공인중개사협회 남양주시지회에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 협회와 긴밀히 협력해 신뢰받는 중개 문화와 투명한 부동산 시장을 위해 협력을 강화하고 적극 지원하겠다"고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

