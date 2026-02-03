본문 바로가기
남양주시, ‘2026 안전 원년’ 선포…재난 제로 도시 향한 첫발

이종구기자

입력2026.02.03 16:43

주광덕 남양주시장 “사전 예방 중심 안전 체계 구축”
남양주시, 고위험 시설 418개소 특별 점검 착수

경기 남양주시는 3일 진접읍 연평리 왕숙지구 A1블럭 공사현장에서 '안전도시 남양주 비전선포식'을 개최하고 '재난 제로를 향한 선택과 집중'이라는 비전 아래 2026년을 남양주 안전 원년으로 선포했다.

주광덕 남양주시장이 3일 진접읍 연평리 왕숙지구 A1블럭 공사현장에서 '안전도시 남양주 비전선포식'을 개최하고 2026년을 남양주 안전 원년으로 선포하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 3일 진접읍 연평리 왕숙지구 A1블럭 공사현장에서 '안전도시 남양주 비전선포식'을 개최하고 2026년을 남양주 안전 원년으로 선포하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 사후 대응 중심의 기존 안전관리에서 벗어나, 사전 예방과 현장 중심의 안전관리체계를 구축하기 위한 새로운 출발점으로 마련됐다.


행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 남양주북부경찰서, 남양주소방서, LH, 남양주시 안전관리 민관협력위원, 자율방재단 등 150여 명이 참석해 민관 협력을 통한 안전도시 비전 실현 의지를 다졌다.

시는 이날 특별안전점검 추진 계획을 발표하고, △공사장 △기반시설 △사면 △구조물 △산림인접시설 △건축물 △옥외광고물 등 7개 유형의 고위험 시설 2686개소 중 안전관리위원회 실무위원회 심의를 거쳐 선정된 418개소를 대상으로 민관합동 현장점검을 집중 추진한다고 밝혔다.


이번 특별안전점검은 2월 2일부터 3월 31일까지 약 2개월간 진행된다. 시는 관내 고위험 시설의 실질적인 위험요인을 직접 발굴하고, 점검 결과에 따른 보수·보강 등 후속 조치를 추진해 나갈 방침이다.

주광덕 남양주시장이 3일 진접읍 연평리 왕숙지구 A1블럭 공사현장에서 '안전도시 남양주 비전선포식'을 개최한 후 현장을 살펴보고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 3일 진접읍 연평리 왕숙지구 A1블럭 공사현장에서 '안전도시 남양주 비전선포식'을 개최한 후 현장을 살펴보고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 "이번 비전선포식은 선언에 그치지 않고, 현장에서 실행으로 이어지는 안전 정책의 출발점"이라며 "시민이 일상 속에서 안전을 체감할 수 있는 안전도시 남양주를 만들어 가겠다"고 밝혔다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
