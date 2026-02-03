본문 바로가기
한화에어로, 협력사 R&D 지원·성과 공유제 도입

서믿음기자

입력2026.02.03 16:39

300억원 규모 '혁신 성과공유제' 시행

한화에어로스페이스가 협력사의 국방 첨단 분야 연구개발(R&D) 비용을 전액 지원하고, 공동개발 성과와 지식재산권을 공유하는 상생협력 제도를 도입한다.

한화에어로스페이스 홈페이지

한화에어로스페이스 홈페이지

한화에어로스페이스는 3일 경남 창원 사업장에서 '방산·항공우주산업 혁신을 위한 상생협력 선포식'을 열고, 총 300억원 규모의 '혁신 성과공유제'를 올해부터 시행한다고 밝혔다. 이 제도를 통해 협력사는 실패 부담 없이 첨단 R&D와 핵심 부품 국산화에 도전할 수 있게 된다.


성과 창출 시 계약 첫해 경쟁력 향상 효과는 전액 협력사에 환원하고, 이후에도 50% 이상을 지속 귀속하는 인센티브를 제공한다. 성과가 검증된 기술에 대해서는 물량 보장도 연계한다. AI·로봇 등 첨단 전략 분야에는 강소기업과 스타트업 참여를 확대하고, 지식재산권은 공동으로 소유할 방침이다.

아울러 협력사 금융 지원도 강화해 동반성장펀드를 기존 500억원에서 1500억원으로 확대하고, 방위산업공제조합과 협업해 선급금 이행보증료 감면 제도를 도입한다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

