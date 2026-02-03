목포해경, 제주-목포 화물선 '과승' 적발…선장 2명 입건

정원 12명인데 2~3배 태워…승선 명부도 안 써

목포해경이 화물선 내 과승 여부 등을 단속을 실시하고 있다. 목포해경 제공

제주-목포 구간을 오가는 내항화물선들이 정원을 크게 초과해 여객을 태운 사실이 해경 단속에 드러났다.

목포해양경찰서는 지난 1월 29일과 2월 1일, 제주-목포 항로를 운항하던 내항화물선 A호(1만t급)와 B호(5,000t급)를 과승 혐의로 적발하고, 두 선박의 선장(60대·70대 남성)을 선박안전법 위반 혐의로 조사하고 있다고 3일 밝혔다.

해경에 따르면 두 선박은 선박검사증서상 여객 수용 인원이 12명으로 제한돼 있음에도, 이를 2~3배 초과해 승객을 태운 채 항해한 것으로 확인됐다.

선사의 이익과 편의를 이유로 무리하게 승선을 허용했으며, 초과 승선 인원에 대해선 승선원 명부조차 작성하지 않은 것으로 조사됐다.

이같은 과승 행위는 사고 발생 시 정확한 승선 인원과 신원 확인을 어렵게 만들어 구조 활동을 지연시키고, 인명 피해를 키울 수 있다.

여객선의 경우 다수 승객의 안전 확보를 위해 운항관리센터를 통한 상시 관리 등 강화된 안전관리 체계가 적용되고 있다.

반면 내항화물선은 화물 운송이 주된 목적이라는 이유로 상대적으로 관리 체계가 느슨하고, 사후 관리 중심으로 운영되는 구조적 한계가 있다.

이 같은 관리 공백을 틈타 일부 선사들이 안전수칙을 소홀히 하거나 위법 행위를 반복하고 있다는 지적도 나온다.

목포해경 관계자는 "일부 선사들 사이에서 과승 등 위법 행위가 반복돼 온 점을 엄중히 보고 있다"며 "관리 체계의 차이가 안전수칙 준수에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보고, 앞으로도 불시 단속을 통해 엄정 대응할 방침"이라고 말했다.

한편 선박안전법은 선박검사증서에 기재된 최대 승선 인원을 초과해 승선자를 태우고 선박을 운항할 경우, 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.





