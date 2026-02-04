코스피 6000 향방, 美 중앙은행에 달렸다 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①1월에만 24% 뛴 코스피

②금·은 투자전략 관심 커져

③비트코인 8만 달러 붕괴

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 하락 마감

○SW산업 우려확산…기술주 중심 하락세

○월마트 시총 1조달러 돌파…美기업으론 11번째

Top3 NEWS

■ "코스피6000 가는 길, 美 중앙은행에 달렸다" ○코스피, 올 1월에만 24% 상승

○증권가 "당분간 조정장세 겪을 듯"

○美 기준금리 인하 기조가 중요

■ 폭락한 금·은, 투자전략 바꿔야 할까 ○달러 강세 속 금·은값 하락세

○"금 수요 유지될 가능성 높아" 전망

○"은 투자 유효성은 의문" 의견도

■ 달러 약세에도 美 회사채 수요 ↑ "국가간 금리 차이 작용" ○안정적인 수익률과 낮아진 헤지 비용이 매력

○올해 초 아시아 지역 중심으로 강력한 매수세

○"이달 회사채 판매량 기록적 수준에 도달할 수도"

그래픽 뉴스 : 1월 물가상승률 2.0%, 5개월만에 최저…가공식품은 더 올랐다

○물가 둔화 요인은 석유류 급락 때문

○가공식품 및 축산·수산물 부담 여전

○서비스 물가는 비교적 견조한 흐름

the Chart : '워시 쇼크'에 8만달러 붕괴된 비트코인…"악재 더 있다"[비트코인 지금]

○비트코인 하락세 이어지는 중

○케빈 워시 연준의장 지명 여파

○단기 내 반등 쉽지 않을 듯

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

06:30 미국 석유협회 주간원유 재고

19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (1월)

23:45 미국 서비스 구매관리자지수(1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -1℃( ▲ 6 ℃ ) ｜최고기온 : 7℃( ▲ 2 ℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 20%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

