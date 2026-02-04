본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

코스피 6000 향방, 美 중앙은행에 달렸다 [3분 브리프]

입력2026.02.04 07:31

시계아이콘00분 37초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①1월에만 24% 뛴 코스피
②금·은 투자전략 관심 커져
③비트코인 8만 달러 붕괴

MARKET INDEX : Year to date
코스피 6000 향방, 美 중앙은행에 달렸다 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 하락 마감

○SW산업 우려확산…기술주 중심 하락세

○월마트 시총 1조달러 돌파…美기업으론 11번째

Top3 NEWS
■ "코스피6000 가는 길, 美 중앙은행에 달렸다"
○코스피, 올 1월에만 24% 상승
○증권가 "당분간 조정장세 겪을 듯"
○美 기준금리 인하 기조가 중요
■ 폭락한 금·은, 투자전략 바꿔야 할까
○달러 강세 속 금·은값 하락세
○"금 수요 유지될 가능성 높아" 전망
○"은 투자 유효성은 의문" 의견도
■ 달러 약세에도 美 회사채 수요 ↑ "국가간 금리 차이 작용"
○안정적인 수익률과 낮아진 헤지 비용이 매력
○올해 초 아시아 지역 중심으로 강력한 매수세
○"이달 회사채 판매량 기록적 수준에 도달할 수도"
그래픽 뉴스 : 1월 물가상승률 2.0%, 5개월만에 최저…가공식품은 더 올랐다
코스피 6000 향방, 美 중앙은행에 달렸다 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○물가 둔화 요인은 석유류 급락 때문

○가공식품 및 축산·수산물 부담 여전

○서비스 물가는 비교적 견조한 흐름

the Chart : '워시 쇼크'에 8만달러 붕괴된 비트코인…"악재 더 있다"[비트코인 지금]
코스피 6000 향방, 美 중앙은행에 달렸다 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○비트코인 하락세 이어지는 중

○케빈 워시 연준의장 지명 여파

○단기 내 반등 쉽지 않을 듯

오늘 핵심 일정

국내


해외

06:30 미국 석유협회 주간원유 재고

19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (1월)

23:45 미국 서비스 구매관리자지수(1월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -1℃(6) ｜최고기온 : 7℃(2℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 20%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
코스피 6000 향방, 美 중앙은행에 달렸다 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 탄생" [단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'

새로운 이슈 보기