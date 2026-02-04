코스피 6000 향방, 美 중앙은행에 달렸다 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①1월에만 24% 뛴 코스피
②금·은 투자전략 관심 커져
③비트코인 8만 달러 붕괴
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 하락 마감
○SW산업 우려확산…기술주 중심 하락세
○월마트 시총 1조달러 돌파…美기업으론 11번째
Top3 NEWS
■ "코스피6000 가는 길, 美 중앙은행에 달렸다"
○증권가 "당분간 조정장세 겪을 듯"
○美 기준금리 인하 기조가 중요
■ 폭락한 금·은, 투자전략 바꿔야 할까
○"금 수요 유지될 가능성 높아" 전망
○"은 투자 유효성은 의문" 의견도
■ 달러 약세에도 美 회사채 수요 ↑ "국가간 금리 차이 작용"
○올해 초 아시아 지역 중심으로 강력한 매수세
○"이달 회사채 판매량 기록적 수준에 도달할 수도"
그래픽 뉴스 : 1월 물가상승률 2.0%, 5개월만에 최저…가공식품은 더 올랐다
○물가 둔화 요인은 석유류 급락 때문
○가공식품 및 축산·수산물 부담 여전
○서비스 물가는 비교적 견조한 흐름
the Chart : '워시 쇼크'에 8만달러 붕괴된 비트코인…"악재 더 있다"[비트코인 지금]
○비트코인 하락세 이어지는 중
○케빈 워시 연준의장 지명 여파
○단기 내 반등 쉽지 않을 듯
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
06:30 미국 석유협회 주간원유 재고
19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (1월)
23:45 미국 서비스 구매관리자지수(1월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 30%｜오후 20%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
