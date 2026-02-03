본문 바로가기
호텔신라, 지난해 영업이익 135억원…흑자 전환 성공

한예주기자

입력2026.02.03 16:27

호텔&레저 호실적
지난해 4분기 영업손실도 41억원으로 축소

호텔신라 가 호텔 사업 성장 등에 따라 지난해 연간 기준 흑자 전환에 성공했다.


호텔신라는 지난해 4분기 잠정실적 공시를 통해 지난해 연간 기준 매출액이 4조683억원으로 전년 대비 3.1% 늘었고, 영업이익은 135억원을 기록하며 흑자 전환했다고 3일 밝혔다.

호텔신라 영빈관 전경. 호텔신라

지난해 4분기 연결 기준 매출은 1조454억원을 기록해 전년 동기 대비 10.3% 증가했다고 3일 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 41억원으로 영업적자 규모를 279억원 축소했다.


사업 부문별로 살펴보면 면세(TR)부문 매출은 8549억원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며, 영업손실은 206억원으로 적자를 축소했다. 호텔&레저부문 매출은 1905억원으로 9.3% 늘어났으며, 영업이익은 165억원으로 3.1% 성장했다. 3분기에 이어 매출과 영업이익 모두 좋은 성과를 이어가고 있다는 설명이다.


호텔신라 관계자는 "TR부문은 어려운 업황이 이어지고 있지만, 경영 효율화를 위해 다각도로 노력하고 있다"며 "호텔부문은 브랜드 및 상품과 서비스 경쟁력을 기반으로 위탁운영을 확대하고, 이를 바탕으로 지속적으로 실적을 개선해 나가겠다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr


