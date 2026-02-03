본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

국가보훈부, 김형석 관장 대통령에 해임 곧 제청

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.02.03 16:08

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청문회서 감사 결과 등 해임 근거 제시

국가보훈부가 김형석 독립기념관장의 해임을 대통령에게 곧 제청할 것으로 보인다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


3일 국가보훈부는 정부세종청사에서 해임을 앞둔 김형석 독립기념관장의 방어권을 보장하기 위해 청문회를 열었다. 청문회는 보훈부가 해임의 원인과 법적 근거를 설명하고 김 관장이 의견을 진술하는 방식으로 2시간가량 진행됐다.

보훈부는 최근 발표한 김 관장에 대한 감사 결과와 독립기념관법 및 정관 제1조에 따른 설립목적 위배, 독립기념관장으로서 직무 수행에 현저한 지장 발생 등을 해임 근거로 제시한 것으로 알려졌다.


보훈부는 최근 감사에서 김 관장의 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 업무추진비 사용을 포함한 복무 등을 살펴 14개 비위 내용을 발표했다. 앞서 독립기념관 이사회에서도 감사 결과 등을 근거로 김 관장에 대한 해임건의안을 통과시켰다.


그러나 변호인과 동석한 김 관장은 감사가 실체적 사실과 무관하게 자신의 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다고 반박한 것으로 알려졌다. 김 관장은 행정소송 등 법적 대응도 고려하는 것으로 전해졌다.

권오을 보훈부 장관은 청문 절차까지 완료됨에 따라 곧 대통령에게 해임을 제청할 것으로 보인다. 독립기념관장 해임은 대통령 재가 사안이다.


김 관장은 2024년 윤석열 정부에서 임명된 인사로, 여권은 김 관장이 왜곡된 역사관을 가진 뉴라이트 학자라며 사퇴를 촉구해왔다. 특히 지난해 8월 15일에는 독립기념관에서 열린 광복 80주년 경축식에서 '광복은 연합국의 선물이라는 시각도 있다'고 주장해 논란이 불거졌다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기