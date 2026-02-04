올해만 벌써 140% 강세… 엔비디아 압도한 이 종목

하룻밤에 그친 급락장을 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 121,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 119,500 2026.02.04 개장전(20분지연) 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 최저금리로 당일 OK[주末머니]美 방산재건 움직임에 K방산 다시 주목방향은 정확한데 투자금이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지? 전 종목 시세 보기 close , 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 50,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,950 2026.02.04 개장전(20분지연) 관련기사 투자 시작하기에 늦었다고 생각된다면? 투자금 규모 늘려서 따라잡기[특징주]미래에셋증권, 스페이스X·xAI 합병 소식에 급등…신고가스페이스X 상장 향해 날아오르니, 치솟은 국내 종목은 전 종목 시세 보기 close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,800 2026.02.04 개장전(20분지연) 관련기사 대한전선, HVDC 턴키 솔루션 공개…"에너지 고속도로 준비 순항"[특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리대한전선, HVDC 테스트 센터 준공…“글로벌 시장 공략 가속” 전 종목 시세 보기 close , 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 6,670 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,820 2026.02.04 개장전(20분지연) 관련기사 한화금융, 공동 브랜드 'PLUS' 확장…LIV 골프 한국팀 스폰서십[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑한화투자증권 "두나무 지분 매각, 정해진 바 없어" 전 종목 시세 보기 close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,615 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,635 2026.02.04 개장전(20분지연) 관련기사 한화금융, 공동 브랜드 'PLUS' 확장…LIV 골프 한국팀 스폰서십[클릭 e종목]"한화 인적분할, 존속법인 주가 메리트 높을 것"불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close

