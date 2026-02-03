본문 바로가기
현대엘리베이터-타운보드중앙, 매립형 모니터 표준화 MOU

2026.02.03

수정2026.02.03 15:33

승강기 설계 단계부터 미디어 설비 반영
입주민 주거 만족도 및 운영 효율 제고

현대엘리베이터는 타운보드중앙과 승강기 내 매립형 모니터 표준안 마련을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.


김성수 승강기사업본부장(왼쪽에서 네 번째)과 박천우 타운보드중앙 본부장(왼쪽에서 다섯 번째)이 3일 오전 서울 마포구 중앙일보 사옥에서 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 현대엘리베이터

양사는 승강기 리모델링 과정에서 미디어 설비를 결합한 차별화된 상품을 제공해 입주민의 주거 만족도를 높인다는 계획이다.

기존에는 엘리베이터 설치 후 모니터를 부착해 디자인 이질감이 있다는 지적이 있었으나, 앞으로는 설계 단계부터 매립형으로 제작된다.


매립형 모니터는 디자인 측면의 만족은 물론 부딪힘 사고 방지 등 안전성을 확보하고 각종 정보 제공의 효율성도 높일 수 있다. 현대엘리베이터는 리모델링 상품의 경쟁력을 강화하고, 타운보드중앙은 미디어 솔루션 고도화를 지속 추진할 예정이다.


김성수 현대엘리베이터 본부장은 "그간 이질감이 있던 노출형 모니터 방식을 매립형으로 바꾸는 전환점이 될 것"이라며 "입주민에게 직접적인 혜택이 돌아가는 차별화된 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
