신한은행, 저신용자 대상 '연 6.9%' 새희망홀씨 전환 프로그램 시행

신한은행은 오는 6일부터 저신용 고객의 고금리 신용대출을 연 6.9%의 새희망홀씨 대출로 전환하는 '새희망홀씨 선순환 포용금융 프로그램'을 시행한다고 3일 밝혔다.

이 프로그램은 코리아크레딧뷰로(KCB) 기준 하위 20% 수준의 저신용 고객이 신한은행에 보유 중인 고금리 신용대출을 새희망홀씨대출 장기 분할 상환 구조로 전환해 지원한다. 전환 이후 적용 금리는 연 6.9%로 고정되며, 대출 기간은 최대 10년까지 제공할 방침이다. 프로그램 지원 대상자는 1월 말 기준 6만5000여명이다.

신한은행은 이와 함께 '서민 대안신용평가모형'의 정교화를 올해 1분기 내 도입할 계획이다. 기존의 연체 이력 중심의 사후 평가에서 벗어나 대안정보·비연체 기반의 선제적 신용평가 체계로 전환해 저신용 고객의 금융 문턱을 낮추는 것이 골자다. 일시적인 신용도 하락이나 단기 연체 이력보다는 입출금 내역·생활비·공과금 자동이체 납부 이력 등 현재 상환능력과 과거 상환 이력 등 성실성을 보다 정교하게 반영하는 방향으로 고도화를 진행한다.

신한은행 관계자는 "일회성 지원에 그치지 않고 장기적인 신용회복에 실질적인 도움을 제공하는 방향으로 포용금융을 추진하고 있다"며 "금리부담 완화와 상환구조 개선을 함께 제공해 고객의 재기 기반 마련을 돕겠다"고 말했다.





