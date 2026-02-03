신한금융, 청년·지방 창업 복합지원 체계 가동…벤처펀드 1000억 조성

신한금융그룹은 아이디어 발굴부터 창업·성장·글로벌 진출까지 청년 창업 전 과정을 단계적으로 지원하는 '청년·지방 창업 전(全) 주기 복합 지원 체계'를 구축해 본격 가동한다고 3일 밝혔다.

이번 프로젝트는 정부의 '모두의 창업 프로젝트' 기조에 맞춰 창업 단계별로 금융·비금융을 연계한 구조적 지원 모델을 구축한 것으로, 계획 실행을 위해 중소벤처기업부 및 유관 기관과 세부 협력 방안을 협의 중이다.

우선 '아이디어 발굴 및 창업 지원 단계'에서 신한금융희망재단은 '모두의 창업 프로젝트'에서 우수 아이디어를 제안한 참여자들이 프로젝트를 끝까지 완주해 도전 과정이 성공으로 이어지도록 민간 차원의 활동비를 지원하고, 최종 선발된 인재를 대상으로 추가 지원금을 제공한다. 신한미소금융재단은 이 중 지방·취약계층 청년을 대상으로 창업 마중물 대출을 연계해 창업 초기 도전 부담을 완화할 방침이다.

'창업 초기 단계'에는 총 1000억원 규모의 민간 벤처모펀드(신한벤처투자)를 조성해 투자 자금을 공급한다. 특히 청년·지방 창업 기업을 중심으로 한 타깃 투자를 통해 사업화 가능성과 성장성을 강화할 계획이다. '성장·운영 단계'에서는 신한은행과 신한캐피탈 등 그룹사와 연계된 신규 대출 및 투자, 컨설팅을 제공하고 신한퓨처스랩 등을 통한 글로벌 진출도 지원할 방침이다.

진옥동 회장은 "이번 프로젝트는 그룹의 '생산적 금융' 기조를 청년과 지역 현장에서 구현하는 실행의 출발점"이라며 "신한금융은 단기 성과를 넘어 초기 단계부터 성장을 함께하는 진정한 파트너로서, 청년·지방 창업 생태계의 지속 가능한 기반을 구축하는 데 앞장서겠다"고 강조했다.





