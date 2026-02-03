본문 바로가기
하나금융, 코스닥·벤처 등 자본시장 활성화 위해 8.2조 공급

김혜민기자

입력2026.02.03 15:08

하나금융그룹이 코스닥·벤처·혁신기업을 중심으로 한 자본시장 활성화를 위해 8조2000억원 규모의 직·간접 투자금융을 공급한다고 3일 밝혔다.

우선 하나금융은 은행·증권·카드·캐피탈·대체투자자산운용·벤처스 등 6개 관계사가 공동 출자하는 '하나 모두 성장 K-미래전략산업 벤처펀드'를 조성한다. 매년 1조원 규모의 자펀드를 결성해, 향후 총 4조원 규모의 펀드를 운용할 계획이다.


하나증권은 발행어음 등 자본시장 재원 조달 수단을 다각화해 2028년까지 최대 4조원 규모의 모험자본을 자본시장에 공급한다. 이와 별도로 코스닥 예비 상장 기업 육성을 위한 2000억원 규모의 민간 모펀드 결성도 추진 중이다. 해당 자금을 AI, 바이오, 콘텐츠, 국방, 에너지, 제조업 등 미래 성장 산업과 첨단 기술 분야에 집중 투자해 혁신기업의 스케일업과 코스닥 시장의 질적 성장을 도모하겠다는 취지다.

아울러 하나은행은 올해 초 조직개편을 통해 기존 경영지원그룹 산하에 있던 '증권대행부'를 기업그룹으로 재배치했다. 코스닥 등 유가증권시장 상장을 앞둔 기업들의 자금 조달과 상장예비심사 청구를 위한 전자증권 제도 도입을 지원하기 위해서다. 하나증권 리서치센터 역시 코스닥 신기술 성장 기업을 중점적으로 분석하는 미래산업팀을 운영하고 있다.


함영주 회장은 "코스닥 시장 활성화를 위한 제도적 논의와 시장의 공감대가 확산되는 가운데 금융그룹의 역할 또한 중요해지고 있다"며 "그룹의 모든 역량을 모아 프리IPO부터 상장 이후까지 이어지는 자본시장 연계 구조를 강화하고 코스닥·벤처·혁신기업과 투자자가 함께 성장할 수 있는 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
