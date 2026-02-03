김성하 한국오라클 사장 "기업의 AI 확장성 문제, 우리가 해결"

"오라클은 AI 기업입니다"

"기업이 직면한 데이터 사일로화(정보가 특정 부서에 고립돼 조직이 데이터를 완전히 활용하지 못하는 현상)를 해결하고 AI를 전사적 업무에 활용할 수 있도록 오라클이 데이터 플랫폼을 제공하겠다."

3일 열린 '오라클 AI 서밋 2026'에서 김성하 한국오라클 사장이 한국오라클의 사업 성과와 오라클의 최신 AI 전략을 소개하고 있다. 한국오라클. AD 원본보기 아이콘

김성하 한국오라클 사장은 3일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스에서 열린 연례행사 '오라클 AI 서밋 2026'에서 기업이 마주하는 AI 확장성 문제의 대책으로 오라클의 AI 데이터 플랫폼을 꼽았다. 김 사장은 "오라클의 AI 데이터 플랫폼이 데이터 사일로화 문제를 해결할 수 있다"며 "기업의 AI 목표 달성을 위한 독보적 역량을 보유하고 있다"고 설명했다.

오라클은 현재 한국 시장에서 기업을 위한 AI 전략에 집중하고 있다. 김 사장은 "오라클의 AI 에이전트 전략은 xAI, 구글, 메타, 코히어, 오픈AI 등의 AI 모델과 결합해 기업 환경에 최적화된 서비스를 제공하고 있다"고 말했다. 그러면서 한국 시장에서 성장하고 있는 클라우드 사업이 이러한 전략의 기반이 됐다고 강조했다.

김 사장은 "오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)의 성능, 안정성, 비용 효율성에 기반한 고객들의 신뢰로 클라우드 소비가 전년 대비 두배 이상 증가했다"며 "이런 클라우드 부문의 성장이 AI 시장에서 선두역할을 할 수 있는 기반이 된다"고 설명했다. OCI는 기업이 애플리케이션과 데이터 소스를 연결하고, 중앙집중식 관리를 할 수 있도록 돕는 서비스다.

3일 열린 '오라클 AI 서밋 2026'에서 티르탄카르 라히리 오라클 미션 크리티컬 데이터 및 AI 엔진 부문 수석 부사장이 '데이터 혁신을 위한 AI 전략'을 소개하고 있다. 한국오라클. 원본보기 아이콘

티르탄카르 라히리 오라클 AI 엔진 부문 수석 부사장은 데이터 혁신을 위한 AI 전략도 제시했다. 데이터 플랫폼 내에서 AI를 통합적으로 운영하고, 주요 데이터 유형과 워크로드 전반에서 일관된 AI 인사이트를 확보하기 위함이다.

오라클은 주요 데이터 유형 전반에 대한 AI 벡터 검색을 지원하는 오라클 AI 데이터베이스 26 ai로 한국 시장을 공략 중이다. 지난해 10월 출시된 이 서비스는 유사성을 기반으로 다양한 데이터를 밀리초 단위(ms)로 검색하는 AI 벡터 기능이 핵심이다. 특히 이번 버전에는 벡터 검색에 속도를 높이는 벡터 인덱서가 탑재돼 있다. AI 벡터 검색 결과를 거대언어모델(LLM)과 결합한 검색증강생성(RAG) 기능으로 정확한 답변을 생성한다.

티르탄카르 수석 부사장은 "기업 데이터 관리의 전략적 필수 요소로 자리 잡은 AI를 데이터 플랫폼의 핵심에 내재화하는 데 초점을 맞췄다"고 강조했다.

'모든 것을 변화시키는 AI'를 주제로 열린 이번 행사는 AI와 데이터를 중심으로 확장된 오라클의 기술 전략과 국내외 기업들의 성공 사례를 공유하는 대표 행사로, IT업계 관계자 1000명 이상이 참석했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>